"MÜZAKERELERDE YER ALIYORUM"

İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirten Trump, "Bence işler çok iyi gidiyor. Müzakerelerde ben de yer alıyorum. Bence gayet iyi gidiyoruz. Anlaşma yakında gerçekleşebilir." dedi.

"BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK"

Trump ayrıca, "Savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek ki bence çok yakında bitecek. Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Hürmüz Boğazı konusunda İran'la henüz tam anlamıyla anlaşmaya varıldığını söyleyemeyeceğini ifade eden Trump, sürecin devam ettiğini belirterek ABD'nin boğazı abluka yoluyla kontrol ettiğini, ancak İran'ın gemilere ateş açabileceğini ya da deniz mayınlarının tankerlere çarpabileceğini söyledi.

ABD STOK SORUNU MU YAŞIYOR?

Trump, İran'la ilgili ihtiyaç duydukları mühimmatlar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, stokları günlük olarak tedarik edip yerine koyduklarını da sözlerine ekledi.