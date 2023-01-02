Yerel Sigorta Sektörüne hizmet vermek, sektörün reasürans koruması anlamında yaşadığı olumsuzluklara çözüm üretmek ve Ülke ekonomisine katma değer yaratmak amacıyla, ciddi bir yatırım ve büyük bir özveri ile 2018 yılında faaliyetlerine başlayan Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek reasürans şirketi Trust Capital Reinsurance, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+’dan TR A-‘ya yükselterek dünya çapında sayılı reasürans şirketleri arasına girmeyi başardı. Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu DRC Rating tarafından değerlendirilen Trust Capital Reinsurance Ltd’in Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ‘TR A-’, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ‘TR A-2 ’, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlara ilişkin görünümleri ise ‘Pozitif’ olarak belirledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir reasürans firması açmanın vizyoneri ve bu adımın atılması için her türlü imkanı seferber etmiş olan Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun derecelendirme ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; Trust Capital Reinsurance’ın elde ettiği bu başarının bir yıllık titiz bir çalışma sonucu elde ettiğini belirtti. Trust Capital Reinsurance’ın 2022 yılının üçüncü çeyreğinde net karının geçtiğimiz yıla oranla %744,5 oranında arttığını; şirket nakit varlıklarının ökaynaklarından daha yüksek seviyeye çıktığını ifade etti. Tekin Arhun; 2022 yılında artış gösteren enflasyon ve küresel finans piyasalarında meydana gelen olumsuz makroekonomik göstergeler karşısında bir çok reasürans şirketinin kotasyon tamamlama sürecinde zorluk yaşadığını, ancak, Trust Capital Reinsurance Ltd.’in dünyanın önde gelen reasürans şirketleri ile yaptığı retrosesyon anlaşmaları neticesinde risklerini paylaşarak kotasyon sürecini başarıyla tamamladığını söyledi.

Tekin Arhun, Trust Capital Reinsurance olarak en büyük hedeflerinin yurtdışından da risk kabulüne başlayarak ülke ekonomisine önemli bir katma değer yaratmak olduğunu belirtti. Arhun, 2023 yılında da istikrarlı büyümeyi devam ettirmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, çalışma arkadaşlarına da göstermiş oldukları performanstan dolayı çok teşekkür etti.