T&T Havalimanı İşletmeciliği Ltd’den. Ercan Havalimanı’nın Kıb-Tek’e yüklü miktarda borcu olduğuna ilişkin iddialara yönelik açıklama yapıldı

T&T Havalimanı İşletmeciliği Ltd. Genel Müdürü Serhat Özçelik, kimi basın yayın organlarında Ercan Havaalanı’nın elektrik borcuna yönelik yapılan yayınlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Özçelik, Ercan Havalimanı, devlet yetkililerimizin istemlerine uygun olarak, Temmuz 2023 ayında açılmış ve hizmet vermeye başlamıştır. İşletmeye açılmış olan havalimanında, yine bir kamu kurumu olan Kıb-Tek’ten alınarak kullanılan elektriğe “şantiye tarifesi” üzerinden ödeme yapılması talep edilmektedir. Böyle bir tarife üzerinden ödeme yapılması, işletmeyi ciddi şekilde zarara uğratmak ve bundan doğabilecek sorunları Ercan Havalimanı İşletmesine yansıtmak anlamına gider ki buna özellikle ve öncelikle devlet yetkililerinin ve kamu görevlilerinin karşı çıkması gerekir.” İfadelerine yer verdi.

Devlet yetkilileri olayın garipliğini ve Ercan Havalimanı İşletmesi’ne yapılan haksızlığı kabul ederek, Temmuz 2024 ayında, Ercan’da kullanılan elektriğin tarifesini değiştirdiğini anımsatan Özçelik, “Bu tarihten sonraki faturalar, taksitlendirilmiş olan borçlar da dahil olmak üzere işletmenin nakit akışının uygunluğuna bağlı olarak zamanında ödenmiştir ve ödenecektir.

Basında sözü edilen ve sıklıkla gündeme getirilerek “borç” olarak nitelenen meblağın, Kıb-Tek tarafından haksız olarak çıkarılan ve itiraz konusu olan faturalar ile bu faturaların üstüne eklenen “ceza” faizlerinden oluşan bir “sözde borç” olduğu açıktır.” Dedi.

Özçelik, konunun yetkili makamların bilgisinde olduğuna dikkat çekerek, gerekli olması halinde sorunun KKTC Mahkemelerinin huzuruna taşınarak çözüm yolu aranması konusunda şirketleri bakımından hiçbir sakınca olmadığını da sözlerine ekledi.