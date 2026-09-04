T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı bünyesinde bulunan reklam alanlarının işletilmesi ve kullandırılmasının, şirket ile sözleşmeli yüklenici firma arasında yürürlükte bulunan sözleşme kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Sözleşme uyarınca reklam alanlarının üçüncü kişi ve firmalara kullandırılması, reklamların temin edilmesi ve yayına alınmasına ilişkin süreçlerin yüklenici şirket tarafından yürütüldüğü kaydedildi. T&T’nin reklam alanlarını doğrudan üçüncü kişilere kullandırmadığı ve reklam verenlerle doğrudan sözleşmesel ilişki kurmadığı ifade edildi.

“Uygunsuz nitelikte reklam içeriği tespit edildi”

Açıklamada, havalimanında yayımlanacak tüm reklam içeriklerinin yürürlükteki mevzuata, sözleşme hükümlerine, havalimanının kurumsal niteliğine ve toplumun genel örf, adet ve ahlak anlayışına uygun olması gerektiği vurgulandı.

Şirket, bugün reklam alanlarından birinde söz konusu ilke ve yükümlülüklerle bağdaşmadığını belirttiği bir reklam içeriğinin yayına alındığının tespit edildiğini açıkladı.

Sözleşmesel ve hukuki işlemler başlatıldı

T&T, söz konusu reklamın hazırlanması, temin edilmesi ve yayına alınması süreçlerinin şirket tarafından yürütülmediğini belirterek, olayın öğrenilmesinin ardından gerekli tespit ve kayıtların yapıldığını bildirdi.

İlgili sözleşmeli şirkete gerekli bildirim ve uyarıların yapıldığı kaydedilen açıklamada, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması amacıyla sözleşmesel ve hukuki işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

T&T kamuoyundan özür diledi

T&T Havalimanı İşletmeciliği açıklamasında, havalimanını kullanan yolcuların ve kamuoyunun hassasiyetlerinin önemsendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin doğrudan dahiliyeti dışında gerçekleşmiş olmakla birlikte, havalimanımız bünyesinde yaşanan bu durumdan dolayı kamuoyundan özür dileriz.”

Şirket ayrıca, ilgili sözleşmeden ve yürürlükteki mevzuattan doğan her türlü hak ve talebinin saklı olduğunu bildirdi.