CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Acil Durum Hastanesi'nde meydana gelen bebek ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Kaybedilen bebek için rahmet dileyen Erhürman, "Dualarımız bebeklerimiz ve ailelerimiz için, yüreklerimiz onlarla" dedi.

Erhürman, altı bebeğin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "İnşallah hepsi sağlığına kavuşsun" ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın tam paylaşımı şöyle: "Dehşet içindeyim. Duygularımı açıklayacak sözcük yok. Kaybettiğimiz bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Dualarımız bebeklerimiz ve ailelerimiz için, yüreklerimiz onlarla. Çok yakından takip ediyoruz. İnşallah altı bebeğimiz sağlığına kavuşsun, geri kalanını sonra konuşacağız."

