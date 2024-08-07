Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nun 14 Haziran 2023 tarihinde belediye zabıtalarının fiyat ve etiket denetimi yapabilmesi için ürettiği kararı hatırlattı ve bugüne kadar hükümet tarafından belediyelere veya belediye zabıtalarına böyle bir görev tevdi edilmediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tarih: 16 Haziran 2023. Herkesin fiyatların denetlenmesi gerektiğinden söz ettiği bir dönem.

Gazetelerde haber: Belediye zabıtalarına fiyat denetim yetkisi veriliyor. Bakanlar Kurulu, belediye zabıtlarının fiyat ve etiket denetimi yapabilmesine olanak sağlayan bir karar üretti.

Bugün 7 Ağustos 2024. Bugüne kadar ‘Hükumet’ tarafından belediyelere veya belediye zabıtalarına böyle bir görev tevdi edildiği ne görüldü, ne duyuldu! Her derdin çaresi ‘istikrar’...”