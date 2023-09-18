Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Kamu okullarında öğretmen eksikliği var. Fiziksel eksiklikler gırla. Orta eğitimde öğleden sonraları ders yapılabilecek mi sorusu ortada duruyor. Kitaplar evlere şenlik” dedi.

Özel okullar ile kamu okulları arasındaki uçurumun derinleştikçe derinleştiğine dikkat çeken Erhürman, “Bu arada çocukları özel okullarda okuyanlar çocuklarına çaktırmamaya çalışsalar da mali sıkıntılardan bunalmış durumdalar” ifadelerini kullandı.

Erhürman, sınıflardaki kalabalıktan dem vurulduğunu, Türkçe bilmeyen yabancı öğrencilerle ilgili sorunun da devam ettiğini belirterek, “Ve biz bütün bu sorunlarla boğuşurken, çocuklarımıza verdiğimiz eğitimin kalitesini, niteliğini konuşmaya fırsat bile bulamaz durumdayız” diye konuştu.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Bu halkın en kıymetlileri çocuklarıdır. Mesele çocuklarımızsa hangi partiye oy vermiş olursa olsun bu halkın her bir bireyi için akan sular durur.

En kıymetlilerimiz okula başlıyor.

Kamu okullarında öğretmen eksikliği var. Fiziksel eksiklikler gırla.

Orta eğitimde öğleden sonraları ders yapılabilecek mi sorusu ortada duruyor.

Kitaplar evlere şenlik.

Ailelerin öğretim masrafları almış başını gidiyor.

Özel okullar ile kamu okulları arasındaki uçurum derinleştikçe derinleşiyor. Bu arada çocukları özel okullarda okuyanlar çocuklarına çaktırmamaya çalışsalar da mali sıkıntılardan bunalmış durumdalar.

Luricina'da ilk gün okula giden öğrenciler okullarının kapatılacağını bugün öğrenip evlerine dönüyorlar.

Sınıflardaki kalabalıktan dem vuruluyor. Türkçe bilmeyen yabancı öğrencilerle ilgili sorun devam ediyor.

Ve biz bütün bu sorunlarla boğuşurken, çocuklarımıza verdiğimiz eğitimin kalitesini, niteliğini konuşmaya fırsat bile bulamaz durumdayız.

Özel çocuklarımızın sorunları, uyuşturucu, ekran bağımlılığı gibi sorunlar, spora, sanata, özel ilgi alanlarına ilişkin ihtiyaçların giderilememesi falan ikincil bile değil...

Çocuklarımız en kıymetlilerimiz. Ve en kıymetlilerimizle ilgili durum bu! Gerisi?

Adettendir: Yeni öğretim yılının çocuklarımıza, ailelerine ve hepimize hayırlı olmasını diliyorum...”