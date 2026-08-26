Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulidis’in görüşmesi başladı.

Liderler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adadan ayrılmadan önce hazırlıkların kesintisiz sürdürülmesi gerektiğine yönelik çağrısının ardından bugün saat 16.00’da ara bölgede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres’in adadaki temasları sırasında liderlerin en az haftada bir düzenli olarak bir araya gelmesini önermiş ve diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yapmıştı.

Bugünkü görüşmede, güven yaratıcı önlemler başta olmak üzere Kıbrıs sorunuyla ilgili gündemdeki konuların ele alınması bekleniyor.