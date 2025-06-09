Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve içinde 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımlayan Erhürman, "İsrail yönetimi çocukları öldürüyor. Kurtulanları açlığa mahkum ediyor. İnsani yardım ulaştırmaya çalışanları engelliyor, Madleen gemisine el koyuyor, 12 aktivisti göz altına alıyor... İsrail yönetimi insanlığın çocuklarıyla birlikte insanlığı da öldürüyor. Tarihte barbarlık ve kötülük hiçbir zaman sonsuza kadar sürmedi. Sürmez..." ifadelerini kullandı.