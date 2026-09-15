Marmara Denizi'nde dün bulunan cansız bedenin, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi.

Silivri ilçesi açıklarında dün saat 13.15 sıralarında bir cansız beden bulunmuştu. Suda bulunan ceset, Silivri Limanı'na getirilmişti.



Kimlik tespiti yapılamayan ceset, DNA testi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yapılan incelemede cansız bedenin, Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi.



BATAN GEMİDEN 5 KİLOMETRE UZAKTA

Kayhan'ın cansız bedeninin bulunduğu bölgenin kazanın yaşandığı yere 5 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları 14 gündür sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri bölgeyi aralıksız tarıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın dördüncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edilmişti.



NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu batmıştı .

Kazanın ardından su almaya başladığı öğrenilen Tuğberk İmamoğlu, 11 dakika içerisinde sulara gömüldüğü belirlenmişti.

11 DAKİKADA BATTI, 9 MÜRETTEBAT KAYIP

Uzman yorumlarında geminin bu kadar hızlı batmasına gerekçe olarak 200 kamyona eş değer demir malzeme yüklü olması gösterilmişti.

Batan gemide kaybolan dokuz mürettebatın isimleri ise şöyle:

1'inci Zabıt: Rahmi Temel

3'üncü Kaptan: Atakan Alagöz

Başmakinist: Aydın Demirci

2'nci Makinist: Gencer Aydın

Yağcı: Eyüp Enes Cesur

Güverte Lostromosu: Nidai Duman

Usta Gemici: Nacican Keskin

Gemici: Onuralp Demir

Aşçı: Abdülbaki Mirzaoğlu