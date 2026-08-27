Tuğlu, bir yandan günlük sorunlara 7/24 sahada müdahale edilirken, diğer yandan sorunların kalıcı çözümü için su hatlarına, depolara, sayaçlara ve alternatif kaynaklara yatırım yapılmaya devam edildiğini de söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren belediyenin imkanlarını altyapıya yönlendirdiklerini kaydeden Tuğlu, gerçekleştirdikleri çalışmaları ve yatırımları paylaştı.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, son günlerde su hizmetleri üzerinden kamuoyunda gündeme gelen tartışmalara yanıt vererek, bölgede gerçekleştirilen yatırımların kapsamını ve rakamlarını açıkladı.



Belediye’den yapılan açıklamaya göre, konunun siyasi tartışmaların ve seçim sürecine yönelik algı çalışmalarının parçası yapılmaması gerektiği, geçmişten bugüne yapılan ve yapılmayanların somut veriler ile yatırımlar üzerinden değerlendirilmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, Başkan Fatma Çimen Tuğlu'nun göreve geldiği günden itibaren geçmişten gelen su altyapısı eksikliklerinin giderilmesi, mevcut şebekenin güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha sağlıklı ve sürdürülebilir su hizmeti sunulması amacıyla yatırımlar yapıldığı belirtildi.

Kullanım ömrünü tamamlayan veya yetersiz kalan altyapının iyileştirilmesi, su dağıtım kapasitesinin güçlendirilmesi ve özellikle yoğun tüketim dönemlerinde yaşanabilecek aksaklıkların mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

“Su altyapısına yönelik yatırımlar tamamlanmış değildir.” denilen açıklamada, ihtiyaç tespit edilen bölgelerde yeni hatların oluşturulması ve mevcut şebekenin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

- “922 hanenin su sayacı vatandaşa ek maliyet çıkarılmadan değiştirildi”

Su altyapısında yalnızca yeni hatlarla yetinilmediği, kullanım ömrünü tamamlayan ve sağlıklı ölçüm yapmayan eski sayaçların yenilenmesi için de kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, “Bu doğrultuda toplam 922 hanenin eski ve arızalı su sayacı yenileriyle değiştirilmiştir.” denildi.

Açıklamada, yeni sayaçların belediyeye maliyetinin 5 milyon 454 bin 552 TL olduğu, montaj ve işçilik çalışmalarının ise belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Başkan Tuğlu döneminde gerçekleştirilen 922 sayaç değişiminde vatandaşlardan herhangi bir ek ücret talep edilmediği ifade edilen açıklamada, “Sayaçların maliyeti belediyemizin öz kaynaklarından karşılanmış, vatandaşlarımızın bütçesine ilave bir yük getirilmemiştir.” denildi.

Açıklamada, sağlıklı ve sürdürülebilir su hizmetinin yalnızca şebeke hatlarından ibaret olmadığı belirtilerek, kurumlar arası iş birliğinin bölgedeki su altyapısının güçlendirilmesindeki önemine dikkat çekildi.

Su hizmetlerinde zaman zaman aksaklıkların yaşanmasının doğal olduğuna işaret edilen açıklamada, “Önemli olan bu aksaklıkları görmezden gelmek değil; nedenlerini doğru tespit etmek, gerekli müdahaleleri zamanında gerçekleştirmek, mevcut altyapıyı güçlendirmek ve yapılan yatırımlarla vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları mümkün olan en düşük seviyeye indirmektir.” ifadelerine yer verildi.

- “Geçmişte artan yapılaşmaya paralel altyapı neden oluşturulmadı?”

Çok katlı yapılaşmaya izin verilen bir bölgede nüfusun, konut sayısının ve buna bağlı olarak su tüketiminin artacağının öngörülebilir bir gerçek olduğu kaydedilen açıklamada, İmar izni vermenin tek başına kentleşmeyi yönetmek olmadığı, asıl sorumluluğun, yapılaşmayla birlikte ortaya çıkacak altyapı ihtiyacını öngörmek ve gerekli yatırımları zamanında hayata geçirmek olduğu ifade edildi.

Başkan Tuğlu’nun göreve geldiği günden itibaren, geçmişten devralınan altyapı sorunlarını “bir mazeret olarak kullanmak yerine, çözülmesi gereken sorunlar olarak ele aldığı” kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu anlayışla yeni su hatları oluşturulmuş, yüzlerce hanenin kullanım ömrünü tamamlamış sayaçları vatandaşlara herhangi bir ek maliyet çıkarılmadan değiştirilmiş, su depolarında bakım, onarım ve izolasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş, tarımsal su sistemleri güçlendirilmiş ve alternatif su kaynakları ihtiyaç halinde sisteme dahil edilmiştir.

Belediyemiz su konusunda yaşanan sorunları yok saymamaktadır. Aksine sorunları açık biçimde tespit etmekte, belediyenin mali ve teknik imkânlarını kullanarak çözüm üretmekte ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yatırımlarını sürdürmektedir.”