T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, seçkin eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Festival kapsamında, Carl Orff’un dünyaca ünlü Koreografik Sahne Kantatı Carmina Burana, 19 ve 21 Eylül 2026 tarihlerinde saat 21.00’de Aspendos Antik Tiyatrosu’nda Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi arasındaki kültür ve sanat iş birliği kapsamında gerçekleştirilen davetle, Tuğrul Enver TÖRE Carmina Burana’nın bariton solo bölümlerini seslendirmek üzere konuk solist olarak sahnede yer alacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Barış Salcan, Türkiye ile KKTC arasında kültür ve sanat alanında gerçekleştirilen bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti belirterek, önümüzdeki dönemde farklı proje ve yapımlarla bu iş birliğinin sürdürülmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Talihin sürekli değişen döngüsünü merkezine alan Carmina Burana; aşkı, doğayı ve insan yaşamını güçlü koro bölümleri, çarpıcı ritimleri ve dinamik sahne yapısıyla yorumluyor. Orkestra, solistler, koro, çocuk korosu, bale ve modern dans topluluklarını aynı sahnede buluşturan yapım, yaklaşık 250 kişilik sanatçı ve teknik kadrosuyla festival seyircisinin karşısına çıkacak.

Maximilian Cem Haberstock’un orkestra şefliğini üstlendiği eseri A. Volkan Ersoy sahneye koyuyor. Koreografiler A. Volkan Ersoy, G. Armağan Davran, Deniz Özaydın, Alper Marangoz, Ferhat Güneş, Özgür Adam İnanç, Kürşat Kılıç, Yağızhan Danış ve Didem Ertan’a ait.

Eserin dekor tasarımını Ferhat Karakaya, kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını Mustafa Eski, video projeksiyonunu ise Ahmet Şeren üstleniyor. Mahir Seyrek koro şefi, Sinem Emine Ulusoy ise Antalya Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu şefi olarak yapımda yer alıyor.

Eserin solist kadrosunda soprano Nurdan KÜÇÜKEKMEKÇİ ve Işılay Meriç KARATAŞ, tenor Erdem ERDOĞAN ve Dağhan ERGÜN, bariton Tuğrul Enver TÖRE ve Muhammet Yusuf YILDIZ yer alıyor.

Solistlerin yanı sıra Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Korosu ve Çocuk Korosu ile bale ve modern dans sanatçılarının bir araya geldiği Carmina Burana, güçlü müziği, etkileyici koreografisi ve görkemli sahne yapısıyla Aspendos Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde 19 ve 21 Eylül akşamları festival seyircisiyle buluşacak.