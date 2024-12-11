İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre, Facebook, WhatsApp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.

Kullanıcılar zaman zaman uygulamalara giriş yapamadığını ve paylaşımlarda sorun yaşadığını bildirirken META tarafından yapılan açıklamada, "Sorunun farkındayız, çözmek için uğraşıyoruz ve özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yaparak, "WhatsApp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir" dedi.