Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, tüm sigara çeşitlerine 2 TL, 50 gramlık tütünlere 4 TL, 25 gramlık tütünlere ise 2 TL zam geldi.

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