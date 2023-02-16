Özel Haber
Zam yağmuru devam ediyor…
Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, tüm sigara çeşitlerine 2 TL, 50 gramlık tütünlere 4 TL, 25 gramlık tütünlere ise 2 TL zam geldi.
Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.
Özel Haber
Zam yağmuru devam ediyor…
Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, tüm sigara çeşitlerine 2 TL, 50 gramlık tütünlere 4 TL, 25 gramlık tütünlere ise 2 TL zam geldi.
Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.
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