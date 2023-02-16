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Döviz kurlarında son durum! 13 Şubat 2023 Döviz kurlarında son durum! 13 Şubat 2023

Zam yağmuru devam ediyor…

Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, tüm sigara çeşitlerine 2 TL, 50 gramlık tütünlere 4 TL, 25 gramlık tütünlere ise 2 TL zam geldi.

Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.