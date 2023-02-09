Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında Türkiye genelindeki okullarda eğitim 13 Şubat'a kadar ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yeni açıklamada tatil süresinin 20 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı. Öte yandan YÖK'ten de bir açıklama geldi.

Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Tüm Türkiye’deki gönüllü öğretmenlerimiz zaten burada da görüyorsunuz. Balıkesir’deki öğretmenlerimiz burada. On binlerce öğretmenimiz sahada dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye’de 71 ildeki 13 Şubat’a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 71 ilde 20 Şubat itibariyle eğitim öğretim başlayacak."

YÖK: İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ERTELENDİ

Öte yandan Yükseköğretim Kurumundan da (YÖK) bir açıklama geldi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" denildi.