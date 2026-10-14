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Seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdüreceklerini belirten Tunçbilek, seçimler tamamlanana kadar Dikmen ve bölgesinde girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmayacaklarını vurguladı.

Dikmen merkezde gerçekleştirilen ziyaretlerde bölge halkıyla sohbet eden Tunçbilek, vatandaşların görüş, talep ve beklentilerini dinledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Dikmen Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Ali Tunçbilek, UBP Örgüt Başkanı Fethi Güçsav ve belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte dün akşam Dikmen’de vatandaşları ziyaret etti.

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