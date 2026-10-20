Ulusal Birlik Partisi Dikmen Belediye Başkan Adayı Dr Mehmet Ali Tunçbilek, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Tunçbilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dikmen Beldesi ve bağlı köyler için birlik ve hizmet anlayışıyla yola çıktıklarını belirtti. Meclis üyesi adaylarıyla birlikte "aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı heyecanla" daha güzel bir Dikmen için yürüdüklerini ifade etti.

Önceliklerinin Dikmen halkı olduğunu vurgulayan Tunçbilek, hedeflerinin daha yaşanabilir bir Dikmen olduğunu kaydetti. Tunçbilek, paylaşımını "Sözümüz ise halkımıza hizmettir" sözleriyle tamamladı.