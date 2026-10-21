UBP Dikmen Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Ali Tunçbilek, seçim çalışmaları kapsamında Dikmen ve Boğaz’da vatandaşlar, esnaf ve kurum çalışanlarıyla bir araya geldi. Tunçbilek, ziyaretlerinde bölgenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların beklentilerini dinledi.

Sağlık merkezi ve ilkokula ziyaret

Tunçbilek’in ziyaret programındaki duraklardan biri Dr. Halil Önalt Dikmen Sağlık Merkezi oldu. Sağlık merkezi çalışanlarıyla sohbet eden Tunçbilek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dikmen İlkokulu’nu da ziyaret eden Tunçbilek, okul yönetimi ve çalışanlarla bir araya geldi. Eğitim kurumlarının ve çocuklara yönelik hizmetlerin yerel yönetimler açısından önemine dikkat çekti. Ziyaret sırasında okulda bulunan kadınlara çiçek takdim etti.

Esnafın taleplerini dinledi

Dikmen ve Boğaz’daki işletmeleri ziyaret eden Tunçbilek, esnaf ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu. Bölgenin ihtiyaçları, karşılaşılan sorunlar ve belediyeden beklentiler hakkında görüşleri dinledi.

Vatandaşlarla birebir temas

Gün boyunca farklı noktalarda vatandaşlarla bir araya gelen Tunçbilek, kadınlara çiçek vererek sohbet etti. Yerel yönetimde halkla doğrudan iletişimin önemini vurgulayan Tunçbilek, seçim süreci boyunca köyleri ve yerleşim yerlerini ziyaret etmeyi, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeyi ve projelerini anlatmayı sürdüreceğini kaydetti.