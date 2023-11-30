Serdar Denktaş: Türkiye bizim için güç ve fırsattır Serdar Denktaş: Türkiye bizim için güç ve fırsattır

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Suat Günsel’in eski Koruma Müdürü Turgay Mayın hayatını kaybetti.

Turgay Mayın’ın vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.