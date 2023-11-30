Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Suat Günsel’in eski Koruma Müdürü Turgay Mayın hayatını kaybetti.
Turgay Mayın’ın vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Suat Günsel’in eski Koruma Müdürü Turgay Mayın hayatını kaybetti.
Turgay Mayın’ın vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.
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