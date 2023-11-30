Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Suat Günsel’in eski Koruma Müdürü Turgay Mayın hayatını kaybetti.

Turgay Mayın’ın vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.