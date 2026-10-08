Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Turhan, sendikayla yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama yaparak, görüşmelerde yaşanan süreci kamuoyuyla paylaştı.

Ercan Turhan'ın açıklaması şöyle:

"Koskoca bir ülkenin, birkaç kişinin çalışanları ve halkı tahrik eden açıklamaları nedeniyle olmaması gereken olayları yaşamasını kabul etmek mümkün değildir.

Ben Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi olarak, sendika ile yapılacak müzakerelerde Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirildim. Bu çerçevede sendika ile ilk görüşmemizi gerçekleştirdik.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, yapılan görüşmelerde yaşanan süreci şeffaf bir şekilde paylaşmak istiyorum.

Sendikanın ilk talepleri arasında, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda hazırlanmış raporların Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından da imzalanması bulunuyordu.

Söz konusu raporlar zaten KIB-TEK’in İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından hazırlanmış, gerekli şekilde tasnif edilmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulmuştur. Mevzuat gereği bu raporları imzalamaya yetkili uzman tarafından da gerekli imzalar atılmıştır.

Buna rağmen müzakere sırasında sendikanın talebi doğrultusunda, söz konusu raporların Yönetim Kurulu üyeleri tarafından da imzalanması konusunda mutabakata varılmıştır.

Bunun yanında sendikanın, bundan sonra yapılacak atamalarda Terfi Kurulu’nun işletilmesi yönündeki talebi de görüşülmüş; seçim yasaklarının sona ermesinin ardından yapılacak atamalarda Terfi Kurulu’nun işletilmesi konusunda yazılı olarak mutabakat sağlanmıştır.

Yani ilk görüşmede sendikanın ortaya koyduğu temel talepler konusunda önemli ölçüde uzlaşı sağlanmıştır.

Görüşmenin bir bölümünde sendika tarafından Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atamaları da gündeme getirilmiştir.

Kendilerine açık ve net şekilde, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının işveren temsilcileri olduğu, bu nedenle bu makamların atanması konusunda sendikanın bilgi ve onay yetkisinin bulunmadığı ifade edilmiştir.

İlk görüşmede sendika tarafından bu açıklama makul karşılanmıştır.

Ancak ikinci görüşmede, sendikanın diğer taleplerinin karşılanmasına rağmen, Genel Müdür Yardımcılarının atanmasının da sendikanın bilgi ve onayına sunulması gerektiği ileri sürülmüştür.

Bu noktada müzakereler sonuçsuz kalmıştır.

Değerli KIB-TEK çalışanları;

Yaşanan süreci ve yapılan müzakereleri sizlerle mümkün olduğunca açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmak benim görevimdir.

Burada mesele kişisel meseleler değil, KIB-TEK’in ve bu ülkenin geleceğidir.

Dünyanın en güzel adalarından biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan insanlarımızın; elektrik kesintileri, grevler, eylemler ve karşılıklı gerilimler nedeniyle daha fazla mağdur edilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

Sendikal haklara ve çalışanların haklı taleplerine elbette saygımız vardır. Ancak sendikal mücadele yürütülürken halkın yaşamını felç etmemek, ülkeyi ve KIB-TEK’i daha büyük bir kaosa sürüklememek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Ben KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi ve müzakerelerde Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişi olarak, üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğim.

Buradan tüm KIB-TEK çalışanlarına çağrım şudur:

Lütfen yaşananları kulaktan dolma bilgilerle değil, gerçekleri ve yapılan müzakereleri bilerek değerlendirin.

Kimsenin sizi tahrik etmesine, birbirinize düşürmesine ve kurumumuzu daha büyük bir çıkmaza sürüklemesine izin vermeyin.

Görevimizin başına geçelim, kurumumuza sahip çıkalım, halkımızı daha fazla mağdur etmeyelim.

Bu güzel ülkenin insanları bu çileyi değil, huzuru, güveni ve güzel günleri hak ediyor.

KIB-TEK’i de ülkemizi de hep birlikte koruyalım.

Selam, sevgi ve saygılarımla."