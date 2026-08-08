Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Batuhan Kaya, mahkemede olguları aktardı. Polis, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde L.K.’nin kozmetik bölümünde satışa sunulan toplam 900 TL değerindeki 2 kutu Gillette Mach 3 marka tıraş bıçağını, kutularından çıkararak cebine koyduğunu ve ödeme yapmadan market dışına çıkardığını söyledi.
Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. İncelenecek kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler bulunduğunu kaydeden polis, soruşturma maksatlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.