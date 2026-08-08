Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. İncelenecek kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler bulunduğunu kaydeden polis, soruşturma maksatlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Batuhan Kaya, mahkemede olguları aktardı. Polis, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde L.K.’nin kozmetik bölümünde satışa sunulan toplam 900 TL değerindeki 2 kutu Gillette Mach 3 marka tıraş bıçağını , kutularından çıkararak cebine koyduğunu ve ödeme yapmadan market dışına çıkardığını söyledi.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.