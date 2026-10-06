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Mahkemede verilen şahadeti değerlendiren Yargıç G.E. , D.A.’nın 20 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma başlatıldığını, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirtti. D.A.’nın ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığı ve ülkede kalıcı bağı bulunmadığı ifade edilerek tutuklu yargılanması talep edildi.

Yapılan kontrolde, içerisinde tütünle karışık 100 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan metal öğütücü , içerisinde kokain ve ketamin kalıntısı bulunan pembe renkli küçük plastik kap ile yeşil renkli plastik pipet tespit edilerek emare alındı.

Polis, Türkiye’de ikamet eden D.A.’nın yolcu çıkış bölümünde bulunan “Kale-8” olarak bilinen X-Ray cihazından geçişi sırasında valizinde kontrol yapıldığını söyledi.

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