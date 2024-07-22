Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile KTMMOB Mimarlar Odası, Kıbrıs Türk kooperatifçilik kültürünü tanıtan ve yaşatan bina restorasyon ve yeniden işlevlendirme projesi için ulusal çapta bir yarışma düzenlemek üzere ortak bir protokol imzaladı.

Bugün gerçekleştirilen protokol imza törenine, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri İpek Yaralıoğlu ve Cem Toksoy katıldı. Toplantıya önceki KTMMOB Birlik Başkanı Tunç Adanır da katılım sağladı.

Proje kapsamında restore edilecek binalar, Gazimağusa'da Canbulat Yolu'nda bulunan Denko Binalarıdır. Bu binalar, Kıbrıs Türk kooperatifçilik kültürünü tanıtacak ve yaşatacak bir merkez haline getirmeyi, işlevsel olarak yeniden hayat bulmasını hedefliyor.

Yarışmanın esasları, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası'na göre belirlenen kriterlere uygun olarak düzenlenecek. Yarışma takvimi, katılım koşulları, jüri üyeleri ve ödüller gibi detaylar, yarışmanın ilanı öncesinde kesinleştirilecek.