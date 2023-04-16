Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

4 Aralık 2020 - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında pandemiden dolayaı ülke tamamen uçuşlara kapatıldı. Adeta hayat durdu ekonomi dibe battı ülkede sağlık üst kurulu tüm idareyi ele aldı pandeminin arkasına saklanan siyasiler bu zor süreci yönetemedi işte bu süre içinde Turizm sektörünün gerçek değeri ortaya çıktı yerli ve yabancı tüm yatırımcıların tüm işletmelerin tedarikcilerin inşaat sektörünün üreticinin adını siz koyun Turizm durdu hayat durdu ekonomi bitti. Aslında bu süreç en çok biz sektör emekçilerini etkiledi hem maddi hem manevi yönden bizleri çok yıprattı bu yıpranmanın biz emekçilere bir de kazanımı oldu. Birlik olmamız gerektığini öğrendik ve bunu da başardık. Bu kapsamda tüm sektör emekçileri tek yürek olarak bir dizi eylemler gerçekleştirdik tabi bu eylemlerimiz saygı çercevesini hiçbir zaman aşmadı bugün kapalı devre turizmin açılışının 2 yılını kutluyoruz ne raslantıdır ki Turizm haftasına denk geliyor. Bu yıl Turizm bakanımızın da yaptıkları çalışmalar neticesinde 2 milyon turist hedeflediklerini belirtti tüm işletmelerimize ve emekçilermize yeni sezon hayırlı bol kazançlı olmasını dileriz. Tüm Turizm emekçilerinin ve işletmelerinin haftası kutlu olsun.

TEİ Yönetim Kurulu

FUAT NEŞE