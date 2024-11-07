Bu bağlamda Türk-Bir, Kazakistan’da düzenlenecek olan “Türk Devletlerinde Medya ve Turizm Konferansı’na” ikinci kez davet edildi.

Konferansın açılışında bir konuşma yapacak olan Türk-Bir Başkanı Prof.Dr. Güven Arıklı, 13 ülkeden gelecek olan STK temsilcileri ile de yuvarlak masa toplantısında buluşacak.

Zirveyle ilgili açıklama yapan Türk-Bir Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, ”Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yurt dışında tanıtılması ve doğru anlatılması için 2016 yalından beri Avrupa ve Orta Asya başta olmak üzere 24 ülke de etkinliklere katıldık ve de katılmaya devam edeceğiz. ’Güçlü Türkiye ,güçlü KKTC, güçlü Türk Birliği sloganımızı 8 yıldır KKTC bayrağı ile bıkmadan, usanmadan taşıyoruz. Şükürler olsun ki Türk Devletler Teşkilatı’nın kurulmasıyla da doğru yolda olduğumuzu görmekteyim “diyerek KKTC’nin hak ettiği yeri alacağına inandığını kaydetti