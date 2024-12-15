Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB), 16-18 Aralık 2024 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki büyük zirveye ev sahipliği yapacak. Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı ve Yatırımlar ve İş Birliği Geliştirme Programı Girne’de Elexus Otel’de düzenlenecek.

TÜRK DÜNYASI ÜSTÜN HİZMET MADALYASI ERSİN TATAR’A TAKDİM EDİLECEK

Zirve kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Türk Dünyası ile KKTC’nin buluşturulmasındaki katkıları ve birliğin güçlenmesi için sergilediği devlet adamlığı örneği dolayısıyla “Türk Dünyası Üstün Hizmet Madalyası” verilecek. Türk Dünyasının Güneyinde ve Mavi Vatan’ın kalbinde önemli bir rol üstlenen KKTC'nin uluslararası platformdaki gücünün vurgulanacağı bu onurlandırma, zirvenin en dikkat çekici etkinliklerinden biri olacak.

300’DEN FAZLA BİLİM İNSANINDAN KÜRESEL KATILIM

TDMMB ile Yakın Doğu Üniversitesi ortaklığında düzenlenecek Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı’na, Türk Dünyası ve akraba topluluklardan 38 ülkeden gelen 300’ü aşkın bilim insanı ve alanında yetkin uzman katılacak. Konferans, iklim değişikliği bağlamında sürdürülebilir şehircilik, mühendislik ve mimarlık konularında bilgi paylaşımına olanak tanıyacak.

YATIRIMLAR VE İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRME ZİRVESİ

Aynı tarihlerde düzenlenecek Yatırımlar ve İş Birliği Geliştirme Zirvesi, KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirme amacını taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşecek olan zirvede, Türk Dünyası’ndan mühendis, mimar, teknik müşavir ve müteahhitler bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.

CUMHURBAŞKANI VE BAKANLAR KATILIM SAĞLAYACAK

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve aynı zamanda Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, ilgili bakanlar ve sektör temsilcileri yer alacak.

TDMMB’DEN KALICI İŞ BİRLİKLERİ VE DAYANIŞMA MESAJI

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, geniş bir coğrafyada sürdürülebilir iş modelleri geliştirmeyi ve dostluk, kardeşlik temelinde kalıcı bağlar kurmayı hedefliyor. TDMMB Başkanı, düzenlenen zirvelerin sadece bilgi ve deneyim paylaşımı için değil, ekonomik, sosyal ve kültürel kazanımları hayata geçirmek için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Girne’deki bu tarihi zirveler, iki kardeş ülke arasındaki bağları güçlendirecek ve Türk Dünyası’nın ortak geleceği adına yeni bir döneme kapı aralayacak.