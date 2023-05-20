Fileleftheros’un “Ara Bölgeyi Fotoğraflıyordu… Türk Uçağı Yeri ve Denya Bölgelerinde Kargaşaya Sebep Oldu… Lefkoşa BM Nezdinde Girişimde Bulundu” başlıklı haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türk uçağının “ara bölgede keşif yapmasını yasa dışı” diye niteleyerek özellikle BM ve AB istikametinde girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Hristodulidis bir gazetecinin sorusuna karşılık “Her gün bütün olgulardan endişeleniyorum, özellikle bu konjonktürde hiçbir şekilde ilgisiz kalamayacağımız bir şey. Bu nedenle belirli girişimlerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos iki ayrı “vaka” söz konusu olduğunu, uçağın çarşamba günü Yeri bölgesinde, Perşembe günü ve Denya bölgesinde faaliyet gösterdiğini ve her iki vakayı da RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis ile dün yaptığı “rutin” görüşmede masaya yatırdıklarını kaydetti.

Vakayla ilgili olarak BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın (bakanlığa) davet edilerek girişimde bulunulduğunu da söyleyen Kombos “Vukuata göre tepki gösterir veya tepkimizi tırmandırırız. Bu tür durumlarda öngörülen ve yapılması gereken Stewart ile temas etmek, onun da kendi araştırmasını yapmasıydı” dedi, şunları ekledi:

“Uçak ara bölge içerisinde, özellikle Denya’da mıydı, büyük soru. BM’den, araştırmasını yaptıktan sonra öteki taraf nezdinde gerekli girişimde bulunmasıdır. Vukuata göre, Güvenlik Konseyi raporuna kaydedilmesini istiyoruz.”

Rum yönetiminin, ara bölge boyunca meydana gelen durumların, hazırlanmasına başlanan BM Genel Sekreteri raporlarına resmen kaydedilmesini beklediğini belirten gazeteye göre Kombos, Stewart’ın karşılaştığı vakaların tamamının bir rapora kaydedilemeyeceğini belirterek “İşi hiç de kolay değil. Biz vurgulanması gerektiğini düşündüğümüz meseleleri ve kabul edilemez eylemleri saptadığımızda bunu yapıyoruz” dedi.

Gazete başka bir haberinde Kombos’un 22 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek AB Dış Konular Konseyi toplantısına katılmak üzere yarın Brüksel’e gideceği bilgisini verdi.

Alithia haberi “Denya Nedeniyle Faaliyetler AB’ye ve BM’ye… Lefkoşa’dan Türk Hava Kuvvetlerinin Yasadışı Uçuşları Sebebiyle Tepki” başlığıyla verdi.

Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) konuyla ilgili görüşüne başvurduğu BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique’ın, Rum Dışişleri Bakanlığı ile iletişimde oldukları ve vakayı araştırdıklarına dair “genel ve müphem” bir açıklama yaptığını yazdı.

Haravgi “Türk Uçağının Uçuşuyla İlgili Girişim” başlığıyla verdi.