Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda, KKTC’deki yatırımlar için gelecek yıl 8,5 milyar TL kaynak ayırdığı aktarıldığı bildirildi. Ayrıca, KKTC’ye cari giderlere katkı için 4 milyar TL ödenek öngörüldüğü belirtildi.

Elde edilen bilgiye göre; 2025 Yılı Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda gelecek yıl KKTC’ye yatırımlar ve cari giderlere katkı için toplama 12 milyar TL ödenek planlanıyor.

Protokol kapsamında ayrılan 12 milyar TL’nin 4 milyar TL’sinin Türkiye bütçesine kredi olarak konulduğu, ancak bu rakamın geri ödemeli olmadığı sadece teknik olarak bütçede öyle görüldüğü öğrenildi.

Ayrıca, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında KKTC’nin deniz ruhsat sahalarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj çalışmalarının yoğunlaştırılacağı vurgulandı.

Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz’de terör örgütlerinin Türkiye’ye deniz yoluyla girmesinin önlenmesi için KKTC ve Doğu Akdeniz Sahil Gözetleme Sistemi kapsamında bir sahil gözetleme istasyonu kurulacağı kaydedildi.

Programda, Kıbrıs'ta bulunan vakıf eserlerinin arşiv belgelerinin tespit, tercüme ve transkript çalışmaları yürütüleceği belirtildi.

Kıbrıs konusunda uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirileceğinin altı çizildi.

Kaynak: Kıbrıs Postası