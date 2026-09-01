Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’a ilettiği taziye mesajında Girne’deki gemi kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ve şahsım adına, bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor ve kayıp kişilerin bir an önce sağ salim bulunmalarını temenni ediyorum” diyen Özkaya şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin ve halkının acısını samimiyetle paylaşıyor, bu zor günlerde dayanışma ve desteğimizi ayrıca ifade etmek istiyorum. Saygıdeğer Başkan, bu elim kaza nedeniyle şahsınız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesine ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına en derin taziyelerimi sunuyorum.”