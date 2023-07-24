Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye'yi hedefleriyle buluşturma mücadelelerinin hız kesmeden sürdüğünü belirten Erdoğan, son Kabine Toplantısından bu yana yoğun bir mesai dönemi geçirdiklerini ifade etti.

İçeride toplu açılış törenleri ve il ziyaretleri, dışarıda uluslararası zirveler ve seyahatlerle millete hizmet yolculuğunu devam ettirdiklerini aktaran Erdoğan, "Bu çerçevede, 7 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'i ülkemizde misafir ederek, gündemimizdeki konuları ele aldık. Kendisiyle, 500 günden fazla süredir devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik önerilerimizi paylaşarak, bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurguladık." diye konuştu.

Erdoğan, aynı gün, Milli Savunma Üniversitesi'nin kara, deniz ve hava harp enstitülerinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 249 subayın mezuniyet sevincine ortak olduklarını da aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yeniden yapılandırdıkları üniversitenin asli vazifesini layıkıyla ifa ettiğini müşahede ettiklerini bildirdi.

"81 vilayetimizin tamamının güvenine mazhar olmak için çalışacağız"

Seçim kampanyası sırasında kendisine en çok teveccüh gösteren illeri ziyaret etme sözü verdiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"28 Mayıs seçimlerinde Bayburt yüzde 82,5 oy oranıyla birinci, komşusu Gümüşhane yüzde 78,5 oy oranıyla ikinci oldu. Bunun için 8 Temmuz Cumartesi günü her iki ilimizi ziyaret ederek, desteklerinden dolayı oralardaki vatandaşlarımıza bizzat teşekkür ettik. 'Kuru kuruya teşekkür olmaz' diyerek, Bayburt'ta toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı, Gümüşhane'de ise 1 milyar 100 milyon lirayı bulan eserlerin toplu açılış törenini de bu arada gerçekleştirdik. Buradan bir kez daha bizleri asla yalnız bırakmayan, desteğini, duasını bizden esirgemeyen Bayburtlu ve Gümüşhaneli kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu iki ilimizle birlikte, bize oy versin veya vermesin, 81 vilayetimizin tamamının güvenine mazhar olmak için canla başla çalışacağız."

"Başarıyı, mahalli idareler seçimleriyle tahkim etmek istiyoruz"

"14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleriyle tahkim etmek istiyoruz." diyen Erdoğan, hükümet ile yerel yönetimler arasındaki uyumun, anlayış ve vizyon birliğinin kıymetini her geçen gün daha net bir şekilde görebildiklerini belirtti.

Erdoğan, "Gerçek belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ortak etmek için önümüzdeki seçimler bir fırsattır. Milletimizin de desteğiyle inşallah bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane ziyaretlerinin ardından NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gittiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kritik bir dönemde tertiplenen NATO Zirvesi, ülkemiz açısından terörle mücadele başta olmak üzere tezlerimizi dillendirdiğimiz, önemli diplomatik kazanımlar elde ettiğimiz uluslararası bir toplantı oldu. NATO tarihinde ilk defa Genel Sekreter tarafından terörizmle mücadele özel koordinatörü atanacağı duyuruldu. İttifak'ın yanı sıra ülkemizin de güvenliğine katkı sunacak pek çok hususta mutabakata varıldı. NATO'nun genişlemesine verdiğimiz ilkesel desteği ifade ederken, Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. Sadece terörizme karşı değil, Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığıyla mücadele noktasında da ikazlarımızı yaptık. İsveç'in İttifak'a üyelik süreciyle ilgili atılacak karşılıklı adımlar, ortak açıklamayla belirlendi. Meclis'imizin açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Katılım protokollerine dair nihai kararı verecek olan mercii, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletvekillerimizin, vicdanları doğrultusunda, ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, onu yapacağından şüphe duymuyoruz."

"Komşularımızla ve diğer ülkelerde aşılmaz denilen nice engeli aştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius Zirvesi'nde, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in de aralarında olduğu 13 liderle ikili görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Bu görüşmelerde bir kez daha gördük ki, komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı takdirde yanlış anlaşılmaların giderileceğine, anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Komşularımızla ve diğer ülkelerde aşılmaz denilen nice engeli aştık. Aynı başarıyı bugün de yakalamamızın önünde hiçbir mani bulunmuyor." değerlendirmesini yaptı.

Özellikle Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerden ümitvar olduğunu bildiren Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin canlandırılması, Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize serbestisi gibi temel başlıklarda artık ilerleme sağlamak istiyoruz. Hem ülkemizin hem de Avrupa Birliğinin çıkarına olacak bu hamlelerin müspet neticelerini inşallah yakında göreceğiz." dedi.

Körfez turu

Dış politika kulvarında, iş dünyasından oluşan geniş bir heyetle yaptıkları Körfez turunun da çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretlerin, son derece başarılı ve verimli geçtiğini söyledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suudi Arabistan ile imzaladığımız 5 anlaşmayla işbirliğimizi daha ileriye taşıdık. Savunma sanayi alanında tarihimizin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attık. Katar ile mükemmel seviyede ilerleyen ilişkilerimizi, yeni ortaklıklarla taçlandırma kararı aldık. Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizle, ülkemizin bölgedeki en önemli ticari ve ekonomik ortakları arasındadır. Diplomatik münasebetlerimizin 50'nci yılını, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasının kuruluşuyla kutlamış olduk.

Ziyaretimiz esnasında, farklı alanlarda toplam değeri 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. Yine ziyaretimiz vesilesiyle, ülkemizin gurur kaynağı olan Türkiye'nin otomobili Togg'u muhataplarımıza hediye ettik. Togg'un, her üç liderden de 'tam not' aldığını memnuniyetle belirtmek isterim. Şimdilik sadece ülkemizin yollarını süsleyen Togg'u, inşallah yakın zamanda diğer ülkelerin yollarında da görmeye başlayacağız. Nasıl İHA, SİHA ve TİHA'larımız onlarca ülkenin semalarını koruyorsa, Togg da 'Türkiye markasını' yollara, caddelere taşıyacaktır."

Kıbrıs ziyareti

Abu Dabi'den sonra geçtikleri Lefkoşa'da, Kıbrıs Türkleri'nin, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı coşkusunu paylaştıklarını dile getiren Erdoğan, Barış Harekatı'nın 49'uncu yılını, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının ve pistinin açılışıyla idrak ettiklerini anlattı. Erdoğan, 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşan Ercan Havalimanı'nın, bir kez daha Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi.

Ada'nın gerçekleri temelinde hiçbir zaman çözümden kaçmadıklarını ve kaçmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Bu konudaki samimiyetimizi Annan Planı dahil, şimdiye kadarki tüm süreçlerde gösterdik, gerekirse yine gösteririz. Ancak, bunun için karşımızdakilerin de dayatmalarda ısrar etmek yerine sahadaki durumu kabullenmesi gerektiği açıktır.

Barış Harekatı'nın 49'uncu yılında bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik desteğimizin baki olduğunu, tarımdan enerjiye, sudan elektriğe, ulaşımdan sağlığa her alanda katkılarımızın artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum."

"Son FETÖ’cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son FETÖ’cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

"Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz"

"Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mücbir sebep düzenlemesini, depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

"Türkiye’yi büyütme hedefimizden en küçük bir geriye gidiş söz konusu değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’yi istihdamı ve üretimiyle büyütme hedefimizden en küçük bir geriye gidiş söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin hiçbir kazanımından en küçük geri gidişe müsaade etmeyeceğiz. İstikrar, güven, sürdürülebilirlik ekseninde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"Milyarlarca, on milyarlarca dolarlık yatırım sözü alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milyarlarca, on milyarlarca dolarlık yatırım sözü alıyoruz. Bunların ağırlıklı kısmını, varlık satışı değil, istihdama ve üretime dönük projeler oluşturuyor." ifadesini kullandı.

"Çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz"

"Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması) Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri, başka yerlere aktarmayı vicdani olarak kabul edemeyiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Haksız kazanç peşinde koşan fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konut fiyatları, kiralarla ilgili ilave adımlara dair değerlendirmelerimiz sürüyor. Haksız kazanç peşinde koşan fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğiz." dedi.