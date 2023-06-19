Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Turizm Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıda Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan kardeşlik ve dostluk bağının daha da güçlendirilmesi ve yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, bakanlığına bağlı daireler başta olmak üzere özellikle KKTC turizmi hakkında bilgiler verdiği toplantıda, turizm ile ilgili atılması planlanan projeler konusunda da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile değerlendirmelerde bulunuldu.