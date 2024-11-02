Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında bu kapsamda “KKTC Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulmasına İlişkin Protokol”, “Çevre ve Şehircilik Alanlarında Bakanlar Bildirisi”, “Tapu 2024-2025 Eylem Planı” imzalandı.

Protokollere imza koyan Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, imza töreni öncesinde toplantı yaptı. Toplantı ve imza töreninde TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de hazır bulundu.

İŞTE ANLAŞMALARIN DETAYLARI

Türkiye ve KKTC arasında imzalanan “KKTC Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulmasına İlişkin Protokol”, “Çevre ve Şehircilik Alanlarında Bakanlar Bildirisi”, “Tapu 2024-2025 Eylem Planı”nın detayları şöyle:

"KKTC Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulması

- Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının kurulmasıyla; KKTC’nin coğrafi veri haklarının ulusal ve uluslararası alanda kaydı, korunması ve tanınırlığı sağlanacaktır.

- Projeyle farklı kurumların ürettiği coğrafi verileri KKTC’de ortak bir alanda belirli standartlarda sunulabilecek bir altyapı oluşturulacaktır.

- KKTC sınırları dahilinde gözle görülebilen her coğrafi unsurun veri karşılığı olacak, bu sayede KKTC’de tarım, turizm ve sanayi tesislerine yönelik en elverişli yerin seçiminde analitik bir rapor hazırlanabilecektir.

- Projeyle mekânsal planlama konusunda doğru adımların atılmasına imkan yaratılacak, zamansal farka dayalı olarak mekanların değişimi, uzaktan algılama metotlarına dayalı coğrafi politika üretme süreçlerinin oluşturulma sağlanacaktır.

- KKTC kurumları coğrafi bilgi sistemi sayesinde akıllı şehir ve kentsel dönüşüm çözümleri üretebilecek.

- Proje ile elde edilen ürünler KKTC makamlarına kullanmaları ve geliştirmeleri için teslim edilecektir. Bu yönüyle KKTC’nin bu altlığı kullanarak coğrafi verilerini geliştirmesine açık bir yapı oluşturulacaktır.

Tapu ve Kadastro Alanında İşbirliği

- İmzalanacak Eylem Planı; vatandaşların ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini günümüz koşullarında gereksinimleri karşılayacak idari, mali, teknik yapısının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

- Eğitim ve stajlarla tecrübe paylaşımının yanısıra, tapu işlem süreçlerine hakim personelin kapasitesinin daha da geliştirilmesi sağlanacaktır.

- Tapu ve kadastro hizmetlerinin sadeleştirilmesi ve bürokrasiden arındırılması yönünde atılacak adımlarla vatandaşların zamanını verimli şekilde kullanabilmelerini teminen, tapu işlemlerinin daha seri ve güvenli bir şekilde yapılabilmesine imkan sağlanacaktır.

Çevre ve Şehircilik Alanında Bakanlar Bildirisi

- KKTC’de çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin koruma ve kullanma dengesinin sağlanması açısından bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı alanlarında işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

- KKTC’nin hava kalitesinin artırılmasına yönelik adımlar ile Kıbrıs Türk halkının daha sağlıklı bir iklimin sürdürülmesine imkan tanınacaktır.

- Sıfır atık ve geri dönüşüm politikalarıyla gelecek nesillerimize doğanın korunduğu ve yaşanabilir bir çevre bırakılması temel hedefimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşleri Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve BM bünyesinde de BM Genel Sekreteri Guterres’in başkanlığındaki Sıfır Atık Danışma Kurulu ile tarafından yürütülen, tüm dünyada adından saygıyla anılan “Sıfır Atık Hareketi” kapsamında edinilen uluslararası tecrübeyi KKTC’ye aktaracağız.

- Atık yönetimi ile vahşi depolamanın önüne geçilmesi öngörülmekte; çevre dostu uygulamalar ile sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması hedeflenmektedir. KKTC için hayati öneme sahip atık su yönetimi konusunda da süreli atıksu izleme sistemleri uygulamaları konusunda işbirliği yapılacaktır.

- Meteorolojik tahminleme ve erken uyarı sistemleri konularında eğitim ve tecrübe aktarımı sağlanarak, başta zirai meteoroloji ve iklim izleme alanında olmak üzere öngörülen veri ve bilgi paylaşımının KKTC ekonomisine önemli katkılar sağlayacağından eminiz.

- Sağlıklı kentleşmenin önündeki mevcut ve potansiyel sorunlara çözümler sunabilmek için güvenli ve yüksek kaliteli kentleşme hususunda tecrübe paylaşımı yapılacaktır. Modern ve çağdaş sosyal konut projeleri kapsamında atılacak adımlar KKTC’nin çehresinin gelişimine katkı sağlayacaktır. Sosyal konut uygulamasının yaygınlaştırılarak sosyal devlet anlayışının pekiştirilmesi ve vatandaşların konuta erişiminin mümkün kılınması amaçlanmaktadır."