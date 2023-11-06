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Darp ve tecavüz... "Hatırlamıyorum" dedi...

Darp ve tecavüz... "Hatırlamıyorum" dedi...

Öğleden sonra sırasıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakanı Ünal Üstel’i ziyaret edecek Osman Aşkın Bak, temasları çerçevesinde Güzelyurt Refika Öğretmen Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek, öğrencilerle akşam yemeği yiyecek.

Gelişim Merkezi’nde milli sporcularla bir araya gelecek Bak, “Yazarlık Atölyesine” katılan gençlerle tanışacak.

Sabah saatlerinde Ada'ya gelişinin ardından ilk olarak Şampiyon Melekler'in mezarlarını ziyaret edecek olan Bak, ardından Girne Acapulco Otel’de saat 10.00’da başlayacak Spor Şurası'nın açılış törenine katılacak.

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