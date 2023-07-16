Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıkları nedeniyle 16 kentte 'kırmızı' alarm verilen İtalya bu kez "Kharoon" sıcak hava dalgası ile karşı karşıya. Ancak uzmanlara göre sıcaklar Türkiye'de yeniden zirveyi görecek. Önümüzdeki günlere yönelik uyarı geldi.

MERKEZ ÜSSÜ SARDİNYA

NTV'de yer alan habere göre; İtalyan meteoroloji servisi, Sardinya'nın önümüzdeki hafta yaşanacak ve hava tahmincilerinin Yunan mitolojisinde ruhları yeraltı dünyasına götüren feribotçuya atfen Kharoon adını verdikleri sıcak hava dalgasının "merkez üssü" olacağını söyledi.

TÜRKİYE'Yİ DE KAVURACAK! TARİH VERDİ

İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sıcaklıklar 19-23 Temmuz tarihleri arasında sadece İtalya'da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da zirveye ulaşacak. Bu bölgelerde yerel sıcaklık rekorları kırılacak.” dedi.

"TURİSTLER BAYILIYOR, GEZİNMEK KÂBUS OLDU"

Öte yandan Roma'da tur rehberliği yapan 59 yaşındaki Felicity Hinton, aşırı kalabalıkla birlikte yükselen sıcaklıkların şehirde gezinmeyi "kabus" haline getirdiğini belirterek, "Roma her zaman sıcaktır ama bu sefer normalden çok daha uzun bir süre boyunca sürekli sıcak oldu. Tur rehberi arkadaşlarım ve ben son derece stresliyiz. İnsanlar turlarda bayılıyor ve dışarıda her yerde ambulanslar var." diye konuştu.

ANTALYA İLE MUĞLA, 45,9 DERECEYLE TÜRKİYE'NİN EN SICAK YERLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulunduğu, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Antalya'yı da vurdu. DHA'ya göre; hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, hem şehir sakinleri hem tatilciler zor anlar yaşadı. Özellikle kalabalık görüntüsü ile dikkat çeken Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğun az olduğu görüldü. Dün ölçülen sıcaklıklarla; Türkiye'nin en sıcak yeri, 45,9 derece ile Antalya'nın Kaş ilçesi Çavdır Orman Sahası ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Ekip Orman Deposu oldu. Antalya ve Muğla'yı 45,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesi takip etti. Diğer yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde sıcaklık 44,7, Aksu ve Konyaaltı'nda 44,3, kent merkezinde ise 44,1 derece olarak ölçüldü. Kentte, bugün ve yarın da sıcaklığın 40 derece üzerinde seyredilmesi bekleniyor.