Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Kanada Başbakanı Mark Carney ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasının başında, Kanada Başbakanı Mark Carney ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, ziyaretin tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek iki ülke arasındaki üst düzey temasların süreklilik kazanmasını temenni etti.

Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla etraflıca ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

Bölgesel ve küresel meselelere değinme imkanı bulduk. Bu ziyaretin en somut çıktılarından birini hiç şüphesiz Kanada'yla ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yükseltme kararımız teşkil etti. Stratejik ortaklık kararımızın katkısıyla önümüzdeki dönemde enerji, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayii gibi birçok alanda yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yönde atacağımız somut adımları içeren bir eylem planını da bugün kabul ettik. Öncelikle ticaret ve yatırımların artırılmasını teminen serbest ticaret anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanmasını kararlaştırdık.

"TİCARET HACMİMİZİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI TEMENNİ EDİYORUZ"

Bu sürece paralel olarak ekonomi alanındaki ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele almak üzere Ortak Ekonomik ve Ticari Komite dahil mevcut mekanizmaları daha etkin şekilde kullanacağız. Bu komitenin müteakip toplantısına 2027 yılında bu defa özel sektörlerimizin de katılımıyla ev sahipliği yapacağız. Atacağımız bu adımlarla halen yaklaşık 3 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyara, akabinde de 10 milyar dolara çıkarmayı temenni ediyoruz. Güncellenen Hava Ulaştırma Anlaşması ile birlikte ülkelerimiz arasında doğrudan uçuşları yaklaşık iki katına çıkaracağız.

Bugün ayrıca üçüncü ülkelerde ortak yatırım fırsatlarını da değerlendirdik. Afrika'dan Latin Amerika'ya, Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada önemli iş birliği fırsatlarının bulunduğuna inanıyoruz. Yarın Türk Eximbank ile Kanada İhracatı Geliştirme Kurumu arasında imzalanacak mutabakat zaptının üçüncü ülkelerde ortak projelere vesile olmasını temenni ediyoruz.

"KANADA İLE YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ"

Malumunuz olduğu üzere Kanada ile savunma sanayii ve nükleer enerji alanlarında yakın temas halindeyiz. Savunma sanayii iş birliğinin önemine vakıf iki müttefikiz. Bunu son olarak Ankara'da yaptığımız NATO Zirvesi sırasında da gördük. Biraz önce de Savunma Sektörü Ortaklıkları Mutabakat Zaptı'na imzalar atıldı. Müttefiklerin savunma sanayilerine finansman sağlamak amacıyla Kanada öncülüğünde kurulmakta olan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'nın savunma sanayii iş birliğimizi desteklemesini bekliyoruz.

Enerji alanında madencilikten LNG'ye, kritik minerallerden nükleer enerjiye kadar geniş bir iş birliği alanı mevcut. Enerji bakanlıklarımız arasında kabul edilen enerji alanında iş birliğine dair ortak bildiri, nükleer dahil bu alandaki ciddi potansiyele işaret ediyor.

"ORTAK GÖRÜŞTE OLDUĞUMUZU TEYİT ETTİK"

Bugün ayrıca Gazze, Ukrayna ve Körfez dahil birçok bölgesel gelişmeye ilişkin son gelişmeleri de değerlendirdik. Gerek Ukrayna'da gerek Körfez'de olsun, diplomatik yöntemlerin kalıcı barışa giden yolu açmasını temenni ediyoruz. Bu noktada ortak görüşte olduğumuzu teyit ettik. Gazze'de ise Kanada'nın diğer bazı müttefiklerle birlikte istilacı yerleşimlere yönelik yaptırım adımlarını İsrail hükümetinin ihlallerinin caydırılması noktasında isabetli bir adım olarak görüyoruz. Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi noktasında bu yöndeki tutumlarını sürdürmelerini temenni ediyoruz.

"İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR SÜREÇ BAŞLATTIK"

Bugün değerli dostum Başbakan Carney ile ilişkilerimizin geleceğine yönelik tarihi bir adım attık. Çok geniş yelpazeye yayılan iş birliği potansiyelimizi gerçek anlamda hayata geçirmek için önemli bir süreci başlattık. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmamız kağıt üzerinde kalacak sembolik bir adım olmayacaktır. Bu konuda Sayın Carney'in ekonomi alanındaki engin tecrübesi ve siyaset sahnesinde sergilediği sağduyulu ve dirayetli duruşla önemli rol oynayacağına inanıyorum. Başbakan Carney ve kıymetli heyetine ziyaretleri için bir daha teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE-KANADA KOPUKLUĞUNU GİDERMİŞ OLDUK"

Değerli dostuma bu anlamlı, dolu dolu ifadeleri için şahsım, ülkem adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten uzun yıllara sari bir Türkiye-Kanada kopukluğunu bugün biz gidermiş olduk. Şimdi yeni bir dönemi Türkiye ve Kanada arasında başlatıyoruz. İnşallah iş adamlarımızı bir araya getireceğiz ve ben de Kanada'ya yapacağım, iş adamlarıyla birlikte ziyaretimde orada iş adamlarımızı bir araya getirerek adımlarımızı atacağız.