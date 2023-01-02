İDDK'nın sözleşmeden çekilme kararını hukuka uygun bulmasıyla Türkiye resmen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış oldu.

Habertürk TV'nin aktardığına göre, Danıştay'ın oy çokluğuyla onayladığı kararın ardından Türkiye , İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkmış oldu.

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