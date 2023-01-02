Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu.
Habertürk TV'nin aktardığına göre, Danıştay'ın oy çokluğuyla onayladığı kararın ardından Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkmış oldu.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu oy çokluğuyla sözleşmeden çıkılmasının hukuka aykırı olduğuna dair itirazların "reddine" karar verdi. Sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddederek Danıştay 10. Dairesi’nin kararını onadı.
İDDK'nın sözleşmeden çekilme kararını hukuka uygun bulmasıyla Türkiye resmen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış oldu.
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