Alihtia haberi “Türkiye-Elektrik Bağlantısı… Avrupa’dan Hiçbir Tepki Yok… Maniatis Projeye Katılanlara Yaptırım İstedi, Kaja Kallas Komisyon’un Yetkisi Olmadığını Vurguladı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre Maniatis Türkiye ile KKTC arasında yapılması planlanan deniz altı elektrik bağlantısı projesini, soru önergesi şeklinde Avrupa Komisyonu’na şikayet etti. Böyle bir projenin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal” ettiğini iddia eden Maniatis elektrik bağlantısı projesine ve inşaatına katılacak özel ve tüzel kişilere yaptırım uygulanmasını istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Kallas ise Komisyon’un, gelişmeyi takip ettiğini, ancak yaptırım uygulama yetkisi bulunmadığı cevabını verdi. Kallas Maniatis’in “yaptırım” talebine karşılık ise yaptırım yetkisinin AB Konseyi’ne ait olduğunu” hatırlattı.

Yaptırım kararı için üye ülkelerin oybirliğine ihtiyaç olduğunu da hatırlatan Kallas Türk makamlarıyla yapılan temaslarda defalarca “bütün üye devletlerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesinin” dile getirildiğini kaydetti.

Gazete bu konunun Brüksel açısından, Ankara ile ilişkilerinin kapsamlı yönetilmesi ile bağlantılı olduğunu belirterek “Türkiye göç ve güvenlik gibi konularda önemli ortak olmaya devam ediyor, bu da yeni ciddi çatışmayı gündeme getirebilecek hareket olanaklarını kısıtlıyor.” ifadelerine yer verdi.