Basın toplantısında, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Bakanlar Kurulu üyeleri ve diğer yetkililer yer aldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün KKTC'ye gelen Cevdet Yılmaz’ı Ercan Havalimanı'nda Başbakan Ünal Üstel karşıladı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı bir kez daha ülkede ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Üstel, Yılmaz ile yapacakları görüşmelerde; devam eden bütün projeleri ayrıntılı olarak ele alacaklarını, yeni hastaneleri ve yeni okulları değerlendireceklerini kaydetti.

Karayollarından enerjiye, fiber optik altyapıdan dijital dönüşüme, sosyal konuttan tarımsal üretime kadar bütün çalışmaların son durumunu gözden geçireceklerini söyleyen Üstel, “Amacımız, başlayan bütün projeleri planlanan süre içerisinde tamamlamak ve halkımızın hizmetine sunmaktır.” dedi.

Üstel, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin temelinde sarsılmaz bir kardeşlik, güçlü bir güven, karşılıklı sevgi ve derin bir saygı olduğunu vurguladı.

Bu bağı, geçmişten aldıkları güçle her geçen gün daha da büyüttüklerini, yeni iş birlikleriyle geleceğe taşıdıklarını söyleyen Üstel, şöyle devam etti:

“Halkımızın yaşamına dokunan projeleri ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlıyor, Anavatan Türkiye’nin katkılarıyla hayata geçiriyoruz. İki ülke arasındaki bu karşılıklı güven, bugün ortaya koyduğumuz bütün büyük projelerin ve tarihi yatırımların en sağlam temelidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın yakın ilgisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma yolculuğunda önemli adımlar atıyoruz. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye, tarımdan dijital dönüşüme kadar pek çok alanda ülkemizin geleceğini değiştirecek projeleri birlikte hayata geçiriyoruz.”

İki gün boyunca Yılmaz ile birlikte devam eden projeleri değerlendireceklerini belirten Üstel, tamamlanan yatırımları halkın hizmetine sunacaklarını söyledi.

“Önümüzdeki beş yılda ülkemize çağ atlatacak yeni projelerin ilk adımlarını birlikte atacağız.” diyen Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni projelerimizin yol haritasını birlikte belirleyeceğiz. Ayrıca Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından devam eden arama çalışmalarını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte değerlendireceğiz.

Kayıplarımıza ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmaların her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip etmeye devam ediyoruz.

Bu süreçte Kıbrıs Türk halkının yanında duran, bütün imkanlarını seferber eden ve arama çalışmalarına büyük katkı sağlayan Anavatan Türkiye’ye bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Üstel, bugün tüm dünyanın en önemli sorunlarından biri olan bağımlılıkla mücadelenin ele alınacağı bir sempozyuma katılacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Madde bağımlılığı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan büyük bir tehdittir. Bu nedenle bağımlılıkla mücadeleyi çok önemli bir güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi aynı zamanda insanımızı, ailelerimizi ve geleceğimizi koruma mücadelesi olarak değerlendiriyoruz.

KKTC Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu’nda koruyucu ve önleyici çalışmalarımızı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini, kurumlar arası iş birliğini ve atacağımız yeni adımları değerlendireceğiz.”

Üstel, yine bugün, Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla birlikte Atlılar şehitleri devlet törenine katılacaklarını ifade ederek, ardından Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitler Müzesi’nin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Üstel, “Bu müze, bu toprakları vatan yapan insanlarımızın aziz hatırasını yaşatacaktır. Kıbrıs Türk halkının yaşadığı büyük acıları, verdiği varoluş mücadelesini ve ödediği ağır bedelleri gelecek nesillere aktaracaktır. Yaşananları unutturmayacak, şehitlerimizin emanetini sonsuza kadar koruyacaktır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ikinci gününde, ülke spor altyapısı bakımından son 40 yılın en büyük spor yatırımının ilk adımlarını atacaklarını dile getiren Üstel, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi Projesi’nin lansmanını gerçekleştireceğiz.

Bu dev yatırım, gençlerimizin sporla buluşacağı, sporcularımızın daha iyi şartlarda yetişeceği ve ülkemizin büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabileceği çağdaş bir spor merkezi olacaktır. Gençlerimize inanıyoruz.

Onların daha sağlıklı, daha güçlü ve daha başarılı bir geleceğe ulaşmaları için spor altyapımızı baştan sona yenilemeye kararlıyız.”

Başbakan Üstel, ülkenin tarımsal üretimi açısından büyük önem taşıyan Cypfruvex Soğuk Hava Entegre Tesisleri’nin açılışını da gerçekleştireceklerini dile getirerek, “Bu tesis, üreticimizin alın terini koruyacak çok önemli bir yatırımdır. Ürün kayıplarımızı azaltacak, narenciye sektörümüzün saklama, pazarlama ve rekabet gücünü artıracaktır.”dedi.

Üreticinin emeğine değer katan, üretimi büyüten ve tarımsal ekonomiyi güçlendiren yatırımları sürdüreceklerini belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla yapacağımız görüşmelerde devam eden bütün projelerimizi ayrıntılı olarak ele alacağız. Yeni hastanelerimizi ve yeni okullarımızı değerlendireceğiz.

Karayollarından enerjiye, fiber optik altyapıdan dijital dönüşüme, sosyal konuttan tarımsal üretime kadar bütün çalışmalarımızın son durumunu gözden geçireceğiz.

Amacımız, başlayan bütün projeleri planlanan süre içerisinde tamamlamak ve halkımızın hizmetine sunmaktır.”

Üstel, görüşmelerinin önemli başlıklarından birinin de Doğu Akdeniz’de yaşanan son derece önemli askeri ve stratejik gelişmeler olacağına işaret etti.

Üstel, bu konuda şunları söyledi:

“Güney Kıbrıs’taki silahlanma faaliyetlerini, yabancı ülkelerle yapılan askeri anlaşmaları ve bölgede değişen güvenlik dengelerini yakından takip ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının güvenliği bizim için her şeyden önce gelir.

Bu konuda hiçbir gelişmeyi görmezden gelmeyiz. En küçük bir ihmale izin vermeyiz. Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin vazgeçilmez teminatıdır. Milli davamızı, egemen eşitliğimizi ve devletimizin haklarını Türkiye ile tam bir dayanışma içerisinde savunmaya devam edeceğiz.”

Başbakan Üstel, önlerindeki beş yıllık dönemin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için büyük bir kalkınma ve dönüşüm dönemi olacağına da vurgu yaptı.

“Anavatan Türkiye ile birlikte çok önemli projelere imza atacağız.” diyen Üstel, şunları kaydetti:

“Ülkemize çağ atlatacak yatırımları hayata geçireceğiz. Ekonomimizi büyüteceğiz.

Üretim gücümüzü artıracağız. Altyapımızı yenileyeceğiz. Gençlerimize yeni imkanlar sunacağız. İnsanımızın hayatına doğrudan dokunan, günlük yaşamı kolaylaştıran ve alışılmış kalıpları değiştiren ezber bozan projeleri birer birer gerçekleştireceğiz. Söz veriyoruz, yapıyoruz. Yeni dönemde de Türkiye ile omuz omuza vererek daha büyük hedeflere yürüyeceğiz.

Nazik ziyaretleri, ülkemize gösterdikleri yakın ilgi ve projelerimize verdikleri güçlü destek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında duran Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ziyaretin ülkelerimiz ve halkımız için hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.”

-Yılmaz

Cevdet Yılmaz da, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına işaret ederek, karşılıklı temasların devam edeceğini, ortak amaçlara yönelik çalışmaları işbirliği içinde sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bir kez daha ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ve karşılıklı ziyaretlerin süreceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerine ileten Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman KKTC’nin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Son olarak 3 Eylül tarihinde, 30 Ağustos günü gerçekleşen elim gemi kazasının ardından ortak acılarını paylaşmak, Anavatan Türkiye’nin taziyelerini iletmek ve yapılan çalışmaları yerinde takip etmek için Ada’ya bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, bu kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi, kazazedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Kayıp vatandaşlarımıza da ulaşabilmeyi temenni ediyorum.” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, iyi günde de zor zamanda da sarsılmaz kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlıdır. Anavatan Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü’nün yanındadır, her daim yanında olmaya da devam edecektir. Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren ilgili kurumlarımız, KKTC makamlarıyla tam bir eşgüdüm ve iş birliği içinde hareket etmiş; Türkiye’den 14 deniz unsuru ve 6 hava aracı arama kurtarma çalışmalarına destek vermiştir. Seferberlik ruhuyla sürdürdüğümüz ve farklı imkanlar ile genişlettiğimiz arama kurtarma çalışmalarına kararlılıkla devam ediyoruz. En son kayıp vatandaşımıza ulaşmak en büyük hedefimizdir. Kazaya ilişkin hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesini ve benzer acıların yeniden yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını da yakından takip ediyoruz.”

Cevdet Yılmaz, iki gün sürecek ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türkü’nün huzuruna, güvenliğine ve refahına katkı sunan çalışmaları ele alacak, farklı alanlarda hayata geçirilen projelerin mevcut durumunu değerlendireceklerini söyledi.

Bugünkü programlarına Cumhuriyet Meclisi çatısı altında düzenlenecek Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu ile başlayacaklarını ifade eden Yılmaz, ardından 14 Ağustos 1974 tarihinde Atlılar’da katledilen ve yürütülen kimliklendirme çalışmaları sonucunda kimlikleri belirlenen 15 şehidi, kendi isimlerine ayrılan kabirlere devlet töreniyle yeniden defnedeceklerini kaydetti.

Bu anlamlı törenin ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi’nin açılışını gerçekleştireceklerini söyleyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Müze, hunharca katledilen 126 Kıbrıs Türkü kardeşimizin aziz hatırasını yaşatacak; Kıbrıs Türkü’nün yaşadığı acıların, verdiği varoluş mücadelesinin ve tarihî gerçeklerin gelecek nesillere doğru biçimde aktarılmasına hizmet edecektir.”

Yılmaz, ziyaretin ikinci gününde, Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenecek spor kompleksi lansmanına katılacak, ardından Güzelyurt’ta kurulan soğuk hava deposunun açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti.

Yılmaz, 2026 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yürüttükleri projelerle KKTC’nin üretim kapasitesini artırmayı, ekonomik altyapısını güçlendirmeyi ve Kıbrıs Türkü’nün refahına kalıcı katkılar sunmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Yılmaz şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türkü’nün özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri tescil edilmeli, maruz bırakıldıkları haksız izolasyonlar son bulmalıdır. Kıbrıs meselesinin Ada’daki gerçekler temelinde çözülmesinin yolu budur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettikleri üzere, Kıbrıs meselesinin en gerçekçi çözümü Ada’daki iki devletin yan yana varlığından geçmektedir.

Anavatan ve Garantör Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün hürriyeti, huzuru ve refahı için güvence kaynağı olmayı sürdürecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması ve Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarının korunması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”