6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi yıkıma uğrattı. Açıklanan son resmi verilere göre, 3 bin 432 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 103 kişi de yaralandı. Deprem felaketinin ardından Türkiye’de ve Kıbrıs’ta 7 gün milli yas ilan edildi.

Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde taziye defteri açıldığı açıklandı. Taziye defterinin 7 – 10 Şubat ve 13 Şubat 2023 tarihlerinde 10.00 – 12.00 ve 14.30 – 16.30 saatleri arasında imzalanabileceği belirtildi.