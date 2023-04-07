Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ve sosyal medyada paylaştığı gönderide, Kıbrıs Türk halkına hakaret eden özel eğitim rehber öğretmenin görevine son verdi, hakkında soruşturma başlatıldı.

Kıbrıs Türk halkına hakaret eden Lefkoşa Özel ve İş Eğitim Okulu’nda göreve başlayan öğretmen, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'ye çağrıldı ve hakkında soruşturma açıldı.

Söz konusu öğretmen sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Kıbrıslı erkekler Türkiyeli erkeklerden daha beter... Kıbrıs Türkiye’nin parasını çatır çatır yiyor, çalışmıyorlar, kendilerini düşünüyorlar” gibi ifadeler kullanmıştı.

Kaynak: Kıbrıs Postası