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MSB mesajında, “Harekâtın 52’nci yılında; vahşice katledilen Kıbrıs Türkü soydaşlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rum ve Yunan tarafının Cenevre Konferanslarındaki uzlaşmaz tutumu üzerine ise “Ayşe Tatile Çıksın!” parolasıyla 14 Ağustos 1974’te 2’nci Barış Harekâtı’nın gerçekleştirildiği kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 2’nci Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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