Bunlar da ilginizi çekebilir

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün KKTC’deki gösteri uçuşuna ilişkin görüntülere yer verildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.