MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün KKTC’deki gösteri uçuşuna ilişkin görüntülere yer verildi.
Paylaşımda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünde SOLOTÜRK nefes kesen gösteri uçuşu yaparak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi selamladı.” ifadeleri kullanıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci Kuruluş Yıl Dönümü’nde, @soloturk nefes kesen gösteri uçuşu yaparak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi selamladı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/m2yYfOlpyO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2024