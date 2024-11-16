MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün KKTC’deki gösteri uçuşuna ilişkin görüntülere yer verildi.

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Paylaşımda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünde SOLOTÜRK nefes kesen gösteri uçuşu yaparak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi selamladı.” ifadeleri kullanıldı.