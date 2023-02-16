TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanyada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yapılıyor.

"Türkiye Tek Yürek" başlıklı yayının moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel ve Tümer Doğru'nun ardından Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz ve Deniz Bayramoğlu devam ettirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na telefon ile bağlandı.

Ortak yayından kendilerini takip edenleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin bu tür durumlarla ilgili alicenaplığını, geçmişteki afetlerden yakinen biliyoruz. İnşallah bugün tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. Devletimizin mevcut imkanlarını yurt içi ve yurt dışından gelecek yardımlarla takviye ederek Allah'ın izniyle bu yükün altından kalkacağımızdan şüphe duymuyorum." dedi.

101 MİLYAR'I AŞAN BAĞIŞ RAKAMINA ULAŞILDI

Kampanyada toplanan bağış miktarı saat 23.35 itibarıyla 106,3 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı. Gönderilen SMS sayısı ise 6,4 milyon adede yaklaştı.

Kampanyaya ülke genelinden çok sayıda iş insanı, sanatçı, siyasetçi, STK yetkilisi ve bürokratlar katıldı.

Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaparken, Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Savunma Sanayi Başkanlığı ve bağlı şirketler 3,6 milyar TL, Turkcell 3,5 milyar lira, Cengiz Holding 2,5 milyar lira, Türk Telekom, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta 2'şer milyar lira bağışladı.

Kampanyanın ikinci saat diliminde THY ve Baykar 2'şer milyar lira, Ziraat Katılım 1 milyar lira bağışladı.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları ile Emlak Konut 1'er milyar lira bağışladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayına telefonla bağlandı.

Deprem bölgesinde olduğunu ve yayına Şanlıurfa'dan bağlandığını kaydeden Şentop, "Devlet ve millet olarak tek yürek oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Geçen hafta 3 maaş bağışlamıştım. Bu kampanya kapsamında bir maaşımı daha bağışlıyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da telefonla bağlanarak, ''İmkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlamak istiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum bu kampanya dolayısıyla. Başarılar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller de kampanyaya 1 milyon lira bağışlayarak destekte bulundu. Büyük bir acı yaşandığını vurgulayan Çiller, "Bugün bütün siyasi kimliklerimden arınarak bir eski başbakan vesaire değil, bir kadın ve bir anne olarak konuşmak istedim. Milletimizin çözüm üretebilmesi o kadar etkileyici ve o kadar güçlü ki. Bu güçle, bu birliktelikle bizim bunu aşacağımıza inanıyorum, görüyorum, hissediyorum." şeklinde konuştu.

Yayına telefonla bağlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyerek ben ve eşim birer maaşımızı bağışlıyoruz." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici de kampanyaya katkı veren herkese teşekkür ederek "Daha önce bir maaşımı bağışladığımı ifade etmiştim. Şimdi ilave olarak hanımım adına bir maaşımı, çocuklarım adına bir 50 bin lira, ayrıca 500 bin lira bağışladığımı buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da kendisi ve eşinin birer maaşlarını yardım kampanyasına bağışladığını kaydetti.

Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin ise dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Süryani Cemaati mensuplarının bulundukları ülkelerdeki konsolosluklar aracılığıyla yardıma koştuklarını söyledi.

İstanbul Süryani Kadim Cemaati Vakfı adına bu akşam yapılan kampanyaya 1 milyon 250 bin lira bağış yaptıklarını belirten Çetin, "Türkiye adına çok teşekkür ediyoruz size. Yapmış olduğumuz bu katkının yaralara merhem olmasını diliyoruz. Hepimiz büyük Türkiye'yiz. Şahsımla cemaatim adına, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ruhuna Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah bu gibi doğal afetlerden bizleri korusun." diye konuştu.

Bu arada, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 20 milyon lira, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 10 milyon lira, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 10 milyon lira ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise 7 milyon lira bağışta bulundu.

Öte yandan, Nihat Hatipoğlu, yayın sırasında vatandaşlara seslenerek zekat ve fitrelerin ramazan ayı gelmeden kampanya aracılığıyla Kızılay ve AFAD'a gönderilebileceğini söyledi.

SPOR CAMİASINDAN BÜYÜK DESTEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, şahsı adına 1 milyon lira bağışladığını duyurdu.

TFF olarak ilk gün 20 milyon lira yardımda bulunduklarını ifade eden Büyükekşi, "Kulüplerimizle topladığımızın üzerine 50 milyon lira ilave ettik ve konteyner kent yapıyoruz. Amatör futbolcular aralarında topladıkları 200 bin lirayı bağışlıyor. Şahsi olarak 10 tır gönderdik. Ben de şahsım adına 1 milyon lira bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.

VİSCA: "TÜRKİYE BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"

Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, Türkiye'nin ülkesi Bosna Hersek'i hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade etti.

Canlı yayına bağlanan tecrübeli oyuncu, şunları aktardı:

"Türkiye'nin başı sağ olsun. Geçmişte benim ülkemde de benzer şeyler oldu, zor zamanlar yaşadık. O zamanlar Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz onu unutmadık, unutmayacağız. Bosna'da herkes yardım topluyor onu söylemek istiyorum. Ben 12 senedir burada yaşıyorum, bu benim ülkem diyorum her zaman. Bu kampanyaya 2 milyon lira bağışlamak istiyorum."

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulüp adına 10 milyon lira, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübü adına 2 milyon lira bağış yaptı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu yılki tüm maaşını bağışlarken, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ailesi adına 1 milyon lira, eski Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal da 10 milyon lira yardım etti.

Ayrıca Bölgesel Amatör Lig ekibi Adana 1954 FK 200 bin lira, Kuzey Makedonya'nın Gostivar kulübü 1 milyon 453 bin lira, Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu 500 bin lira ve Karaman FK 3 milyon lira bağışta bulundu.

Öte yandan Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak da Altur Turizm adına 5 milyon lira, kızı ve vefat eden torunu Batuhan Bostancı adına da 2 milyon lira yardımda bulundu.

Pendikspor kaptan Erdem Özgenç'te 500 bin lira bağışladı.

GUTERRES: SENİNLEYİZ TÜRKİYE

Kampanyaya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres telefonla bağlandı.

Görüntülü mesaj gönderen Guterres, Türkiye'nin tüm zamanların en büyük doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu ama yalnız olmadığını söyledi.

"BM yanınızda ve size yardımcı olmak için çalışıyor." diyen Guterres, "Acı ve yıkım görüntülerini gördüğümde çok iyi bildiğim yerlerdeki insanları görüyorum. Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptığımdan dolayı bölgeyi çok kez ziyaret ettim ve tanıştığım insanların sıcaklığını ve cömertliğini asla unutmayacağım.Türkiye, en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına benzersiz bir cömertlik örneği sergilemekte. Şimdi tüm dünyayı size destek olmaya çağırıyorum. Tıpkı yıllardır ihtiyaç sahiplerine destek olduğunuz gibi." ifadesine yer verdi.

Guterres, mesajını Türkçe "Seninleyiz Türkiye" ifadesiyle sonlandırdı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ DA ORTAK YAYINA BAĞLANDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da ortak yayına bağlanarak, Türk milletinin güçlü bir millet olduğunu vurguladı.

Erbaş, şöyle konuştu:

"Bu kardeşlik ruhuyla inşallah yaralarımızı saracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak depremin yaşandığı ilk andan itibaren binlerce kadın ve erkek görevlimizle, 600 civarında tır dolusu insani yardım malzemesiyle 500'ü aşkın hizmet aracımızla arama-kurtarma ekiplerimizle milletimizin yanındayız. Geçen hafta cuma günü bir kampanya yaptık. Bu kampanyamızda 310 milyonluk nakdi bir yardım oluştu ve AFAD'a aktarıyoruz bu yardımı. Türkiye Diyanet Vakfımız şu ana kadar 400 milyon lira harcadı. Ayrıca üç maaşımı da bağışlıyorum."

TOPLANAN YARDIMLAR AFAD VE TÜRK KIZILAYA

Ünlü dizi ve program yüzlerinden Barış Arduç, Berk Oktay, Burak Özçivit, Alişan, Deniz Baysal, Hande Erçel, Engin Akyürek, Esra Erol, Afra Saraçoğlu, Burak Deniz, Alp Navruz, Aslı Enver, Merve Dizdar, Barış Falay, Selahattin Paşalı, Özge Özpirinçci, Uğur Güneş, Murat Yıldırım, Mehmet Özgür, Birkan Sokullu, Cem Öğretir, Eda Ece, Melisa Aslı Pamuk, Serdar Tuncer, Hüsnü Şenlendirici, İsmail Hacıoğlu, Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül Doğulu, Seda Sayan, Sibel Can, Hasan Can Kaya, Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler, Aras Bulut İynemli, Demet Özdemir, Ezgi Mola, Halit Ergenç stüdyoya gelen isimler arasında yer aldı. Ekranın ünlü isimleri bağış için gelen telefonlara da baktı.

Kampanyada toplanan yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.