Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gençlik Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, seçimlerde milletin teveccühüyle galip gelmesinin ardından ilk ziyaretlerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve aynı gün Bakü'ye gerçekleştirmenin kendisini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

Azerbaycan'da kendi evlerinde olduklarını ifade eden Erdoğan, Aliyev'in konuşmasında, kabinelerin karşılıklı yaptığı toplantıları gayet güzel bir şekilde özetlediğini ifade etti.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hangi alanlarda neler yaptığımızı baş başa yaptığımız görüşmede de etraflıca ele aldık. Onu özetledi ve ikili yaptığımız görüşmeden sonra da heyetler arası görüşmenin de özetini gayet güzel bir şekilde sundular. Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke. İki devlet, tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdüğümüz bu yolda, bundan sonra da kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Burada bir tezimiz var. O da şudur. Özellikle bizim törenimize İlham kardeşimin refikalarıyla birlikte bulunmaları dünyaya, ülkemize bir mesajdır. Bundan dolayı da aynı şekilde ben de refikamla birlikte bu ziyareti gerçekleştirmiş bulunuyorum. Bu ziyaretler aramızdaki duyguların ne denli ileri gittiğinin en güzel ifadesidir. Bunları sadece bugünde mi yaptık? Hayır. Başbakanlığımızdan bu yana cumhurbaşkanlığını devraldığımızdan bu yana bunu sürekli yaşadık, yaşıyoruz. Rabbim ömür verdikçe de yaşamaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Azerbaycanlılara gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla şahsı ve heyeti adına teşekkür etti.

"BUNDA DA TAViZ YOK"

Erdoğan, "Şu anda attığımız, atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Bu konuyla ilgili YÖK Başkanımız muhatabıyla çalışmalarını bugün de gözden geçirdiler. Yasal bir düzenlemenin gereğini İlham kardeşim ifade ettiler. Türkiye-Azerbaycan arasında bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini aynen yaşadık. Artık bunu başaracağız. Böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebilecekleri gibi Türk gençleri de aynı şekilde Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli alanlardan bir tanesinin de enerji olduğunu, yıllardır bu alanda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu çalışmanın detaylarını ilgili bakanların aralarında ayrıca görüştüklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle dedi:

"Bu konuda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunun çalışmaları yapıldı. Enerji noktasındaki adımda, Avrupa, özellikle Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda çok telaşlı. Bunun için devamlı ricada bulunmaktalar. Bu konuyla ilgili olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bütün bunların yanında savunma sanayisinde atılacak adımlar büyük önem arz ediyor. Savunma sanayisinde atılacak adımlarla birlikte işin savunma sanayi bölümünün yanında bir de eğitimi konusunda da üzerimize düşen görevler var. Bu görevleri bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz.

Çok çok önemli alanlardan bir tanesi de özellikle şu anda özel sektörümüzün burada attığı adımlardan, tarım, hayvancılık alanlarında, müşterek bir çalışmayı başarıyla yürütüyor bizim firmalarımız. Bunun yanında yine ulaşımda, ulaştırmada şu anda Türk müteahhit firmaları gerçekten Azerbaycan'da başarılı altyapı, üstyapı çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Şuşa Beyannamesi'nin içeriğinde neler varsa, bunları bundan sonraki süreçte başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye, devam ettirmeye olan inancımız tamdır. Bunda da taviz yok."

ZENGEZUR KORİDORU

Üzerinde hassasiyetle durdukları konunun Zengezur Koridoru olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Zengezur konusunu süratle halletmemiz halinde bu bize iki önemli adımı kazandıracak. Gerek kara yolu gerek demir yoluyla atılacak adımla Iğdır-Nahçıvan buralara gidiş konusunda Türkiye'nin Nahçıvan'la olan bağlantıları çok daha güçlü hale gelecek. Ayrıca bu bağlantıların olması Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olacak." diye konuştu.

Yolun medeniyet olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Eğer yolunuz varsa medenisiniz, yolunuz varsa medeniyeti yakalamışsınız. Eğer yol yoksa hiçbir şey yok. Şu anda Azerbaycan'ın da özellikle bu savaşlardan sonra hassasiyetle üzerinde durduğu en önemli konu altyapı noktasında yollardır. Bundan önceki gelişimde de gördüm, bütün tüneller, viyadükler Azerbaycan'ın Karabağ Savaşları'ndan sonra nasıl geliştiğini, gelişmekte olduğunu en güzel şekilde ortaya koyuyor. Bunları bizzat gördükçe de iftihar ediyoruz. 20 sene önceki Bakü'yü düşünüyorum ve şu anda da Karabağ'ı düşünüyorum. Bütün bunlarla süratle 30 yıldır bu Minsk üçlüsü nasıl buraları oyaladı, bunu da görmenin talihsizliğini yaşıyoruz. Çok oyaladılar, adım attırmadılar. İşte kendi göbeğinizi kendiniz keserseniz adımı atarsınız ve bunu başardılar. Sağ olsun İlham kardeşim milletçe bunu başardı ve şimdi de bu yere gelindi. Bütün mesele demek ki, kararlı olduğunuz, inançlı olduğunuz zaman neticeyi alırsınız. Azerbaycan da bu neticeyi aldı. Şimdi, önümüzde atılacak bazı adımlar var. İnşallah, bu adımları da başarıyla attıkça Azerbaycan şu andaki mevcut nüfusuyla daha da ileri gidecek. Benim nüfustaki planım, programım en az 3 diyordum ama Azerbaycan'da bunun en az 5 olması lazım."

AZERBAYCAN'IN NÜFUSU

Azerbaycan'ın nüfusunu sorduğu Aliyev'den, "11'e (milyon) çatmıyor. 10'un üstündedir ama inşallah yakın zamanda 11'e çatacak." cevabını alan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunu başarmak lazım. Bunu başardığımız anda Azerbaycan çok daha güçlü olacak. Çünkü nüfus, o ülkenin gücüdür, o ülkenin geleceğe yönelik paradigmalarını o değiştirir. Türkiye- Azerbaycan kardeşliği, iki devlet tek millet anlayışıyla geleceğe yürüyeceğiz. Aramızdaki tercihli ticaret anlaşmasından tutunuz, diğer bütün alanlarda atacağımız adımlarla inşallah Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini çok farklı yerlere taşıyacağız."

ALİYEV

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ı "Vatanınıza hoş geldiniz." diye selamlayan Aliyev, onu seçimde kazandığı zafer dolayısıyla bir kez daha tebrik etti.

Aliyev, Erdoğan'ın seçimde elde ettiği zaferin, 20 yıldan fazla süredir yürüttüğü politikaların Türk halkınca büyük takdir görmesinin tezahürü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve şerefli bir yol katederek dünya çapında bir güç merkezine dönüştüğünü vurgulayan Aliyev, Erdoğan'ın iç ve dış politikasının Türk halkı tarafından takdirle karşılandığını ifade etti.

Aliyev, Erdoğan'ın zaferinin Azerbaycan halkını da çok mutlu ettiğini söyleyerek "Seçimlerden sonra Türkiye ile Azerbaycan kardeşlik ilişkilerinde yeni olanaklar ve yeni ufukların açıldığından eminim." dedi.

Erdoğan'la yapılan işleri gözden geçirdiklerini, yapılacak işler hususunda fikir alışverişinde bulunduklarını bildiren Aliyev, "Tüm başarıların temelinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkileri yatıyor. İki gün sonra Şuşa Beyannamesi'nin 2. yılını kutlayacağız. Bu, tarihi anlaşmadır. Bu anlaşma ile Türkiye ile Azerbaycan resmen müttefik olduk. Aslında uzun yıllardır müttefik idik fakat Şuşa Beyannamesi ile bu, resmiyete döküldü. Bu anlaşmanın Şuşa'da imzalanması sembolik anlam taşıyor. Çünkü Şuşa, Karabağ'ın tacıdır." diye konuştu.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a gösterilen manevi ve siyasi destekler dolayısıyla Erdoğan'a ve kardeş Türkiye'ye teşekkür etti.

Tüm alanlarda somut programların uygulandığını belirten Aliyev, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecektir. Dış politikadaki ortak faaliyetlerimiz bölge için de büyük önem taşıyor. Bölgenin gelişimi, kalkınması, istikrarı ve güvenliği açısından Türkiye-Azerbaycan birliği etkeni çok önemlidir."

"ZENGEZUR KORİDORU'NUN AÇILMASI KAÇINILMAZDIR"

Erdoğan'la Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma ve savunma sanayi ilişkilerini müzakere ettiklerini bildiren Aliyev, bu yıl 16 ortak tatbikat planlandığını, bunlardan 6'sının hayata geçirildiğini kaydetti.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan ordusunun Türk ordusu modeli temelinde kurulacağını söylediğini hatırlatarak, bunu artık gördüklerini kaydetti.

Uluslararası hukukun çalışmadığını söyleyen Aliyev, "Bunu 30 yıllık işgal döneminde gördük. Müzakereler hiçbir sonuç vermedi. Sonuç doğuran bizim gücümüz oldu. Bundan sonra da ortak faaliyetlerimiz yönünde yürütülecek işler gücümüzü bölgede ve dünyada artıracaktır." dedi.

Aliyev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla arttığını ve 6 milyar dolara ulaştığını, bu rakamın daha da artacağına işaret etti.

Ortak projelerin, özellik de enerji alanındaki projelerin ticaret hacminin artmasını sağlayacağını söyleyen Aliyev, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı her yıl artıyor. Bundan sonra da artması hususunda mutabakat sağladık. Türkiye üzerinden Avrupa'ya Azerbaycan doğal gazının ihracatı da artıyor. Buna da büyük talep var. Enerji alanında doğal gazla yetinmiyor. Yenilenebilir enerji alanında işbirliği hususunda da fikir alışverişinde bulunduk. Hem doğal gaz, hem petrol hem de elektrik enerjisi konularında aktif işbirliği yapıyoruz."

Ulaştırma konularını da müzakere ettiklerini belirten Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut jeopolitik düzende Orta Koridor'un önemi daha da artıyor. Hazar ve Azerbaycan üzerinden geçen yüklerin miktarı her geçen yıl artıyor ve daha da artacaktır. Bu nedenle biz Azerbaycan'da ulaştırma ve lojistik olanaklarımızı geliştiriyoruz. Bakü Limanı'nın olanaklarını 25 milyon tona genişletiyoruz. Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Bu husustaki çabalarımızı artıracağız. Bu koridorun açılması tüm ülkeler için yeni olanaklar sağlayacak ve bölgesel işbirliği konularına olumlu etki yapacaktır."

Eğitim alanındaki işbirliklerini de konuştuklarını aktaran Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan Ortak Üniversitesinin kurulması yönündeki müzakereler son aşamaya geldi. Yakın aylarda bu konunun çözüme kavuşacağını umuyorum. Gündemimiz oldukça geniş. Tüm konularda fikir birliğimiz var. Bu böyle de olmalıdır. Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği halklarımız, bölge ve Türk dünyası için önemlidir. Bu birliğin gelecek yıllarda daha da güçleneceğinden eminim." dedi.