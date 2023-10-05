Çavuşoğlu ve Tekin önce heyetler arası görüşme gerçekleştirdi, ardından basına açıklamada bulundu.

İki bakan ayrıca işbirliği protokolü de imzaladı.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve bakanlık bürokratları da yer aldı.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkının Türk ve Müslüman bir halk olduğunu, geleneğini her daim ayakta tuttuğunu, Anadolu’dan kopmadığını, kendini her zaman büyük Türk devletinin bir parçası olarak gördüğünü" söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile her zaman yakın diyalog içinde olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin teknoloji, hizmet içi eğitim ve altyapı gibi pek çok alanda KKTC’ye destek olduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, KKTC’de verilen eğitimin Türkiye ile uyumlu olduğunu söyleyerek, yükseköğrenimde tıkanıklıkların aşılması için desteklere de teşekkür etti.

-Tekin

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu coğrafyayı emanet eden ataların mirasına sahip çıkmak ve sonraki kuşakları da aynı fedakarlıkla sahip çıkmalarını temin etmenin öğretmenlerin ve idarecilerin işi olduğunu söyledi.

Tekin, hem dünya koşullarıyla rekabet edebilecek hem de bu mirasa sahip çıkacak nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, motivasyonlarının, Kıbrıs halkı ile Anadolu halkı arasındaki derin bağın gelecek kuşaklarda da devam etmesi olduğunu belirtti.

Tekin, KKTC ile Türkiye arasında var olan ilişkileri daha da öteye taşımak için protokolün imzalandığın dile getirdi.

Bu dönemin tarihi bir dönüm noktası olduğunu, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında Atatürk’ün bıraktığı mirasa sahip çıkma görevleri bulunduğunu söyleyen Tekin, Türkiye ve KKTC’nin hep beraber geleceğe yön veren geçmişe sahip çıkan nesiller yetiştirme hedefini vurguladı.