Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hakkari'nin Çukurca ilçesi ve Irak'ın Duhok sınırında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Meral Akşener 'Altılı Masa'yı ikinci kez devirdi Meral Akşener 'Altılı Masa'yı ikinci kez devirdi

Depremin yeryüzüne mesafesi 12.12 km olarak bildirildi. 