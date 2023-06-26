Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hakkari'nin Çukurca ilçesi ve Irak'ın Duhok sınırında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin yeryüzüne mesafesi 12.12 km olarak bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hakkari'nin Çukurca ilçesi ve Irak'ın Duhok sınırında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin yeryüzüne mesafesi 12.12 km olarak bildirildi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P