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Depremin yeryüzüne mesafesi 12.12 km olarak bildirildi.

Meral Akşener 'Altılı Masa'yı ikinci kez devirdi

Meral Akşener 'Altılı Masa'yı ikinci kez devirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hakkari 'nin Çukurca ilçesi ve Irak'ın Duhok sınırında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

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