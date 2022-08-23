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1 kilo bal 17 bin liraya satıldı

Artvin’de düzenlenen bal festivalinden renkli görüntüler gelirken, açık arttırma usulü ile satılan balın fiyatını duyan şoka girdi. Festivalde coğrafi işaretli Hatila balı 17 bin liraya satıldı.

23 Ağustos 2022 Salı 13:46
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1 kilo bal 17 bin liraya satıldı


Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyündeki bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Hatila Bal Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaların yapıldığı, horonların oynandığı şenlikte ilk kez bal ağası seçildi.

Festivalde düzenlenen bütün yarışmalara balla ilgili olurken, 1 kilogramlık Hatila balı açık arttırma ile satılığa çıkartıldı. Açık arttırmada balı en yüksek teklif olan 17 bin lirayı veren Yücel Demirci aldı. Demirci aynı zamanda festivalin bal ağası seçildi.

Bin 349 bitki türüne sahip Hatila Vadisi Milli Parkı'nda üretilen Hatila Balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl coğrafi işaret belgesi almıştı.

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