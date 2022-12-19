Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
banner107

1 Mayıs Marşı’nın söz yazarı ve bestecisi Sarper Özsan hayatını kaybetti

1 Mayıs Marşı'nın söz yazarı ve bestecisi Sarper Özsan hayatını kaybetti.

19 Aralık 2022 Pazartesi 20:44
0 Okunma
1 Mayıs Marşı’nın söz yazarı ve bestecisi Sarper Özsan hayatını kaybetti



1 Mayıs'ta söyleneni 1 Mayıs Marşı'nın söz yazarı ve bestecisi Sarper Özsan 78 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti.

SARPER ÖZSAN KİMDİR?

1969 yılında Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümünden mezun olan Sarper Özsan 1970’te TRT’de çalışmaya başladı. 1971’de tutuklanan Özsan 20 ay tutuklu kaldı. Daha sonra İstanbul Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyeliği yaptı ve 1987’de TRT’ye tekrar döndü. 1982’de yönetim kurulu üyeliği görevinden alınmasının ardından Danıştay’a yaptığı başvuru sonrası 1990’da görevine geri döndü.

Yüz binlerce insanın hep bir ağızdan söylediği 1 Mayıs Marşı sözü ve bestesiyle Sarper Özsan’a aittir ve eseri 1974 yılında üretmiştir. Ayrıca Cem Karaca’nın seslendirdiği “Durduramayacaklar Halkın Çoşkun Selini” parçasının bestesi de Özsan’a aittir.

Bir Ceza Avukatının Anlıarı, Asiye Nasıl Kurtulur, Fosforlu Cevriye gibi sinema tarihinde yer edinen filmlerin müzikleri de Sarper Özsan’a aittir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sapkın akımlar' diyerek çok net konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sapkın akımlar' diyerek çok net konuştu!
'11 yaşından gün aldım' diyen çocuğu istismar etti, bir de yayın açtı!
'11 yaşından gün aldım' diyen çocuğu istismar etti, bir de yayın açtı!
6 yaşındaki gelinin ailesi: Suçlu akıllı telefon
6 yaşındaki gelinin ailesi: Suçlu akıllı telefon








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim