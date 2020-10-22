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1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi

Gaziantep'te, Suriye'nin Halep kentinde yağmalanan müzeden çalınan çok eski tarihli olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış İncil ele geçirildi.

22 Ekim 2020 Perşembe 09:39
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1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Halep'te yağmalanan müzeden çalınan bir İncil'in Türkiye'ye getirildiği tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çok eski tarihli olduğu değerlendirilen İbranice dilinde ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, antika eksperlerin 1 milyon doların üzerinde değer biçtiği İncil kimine göre de paha biçilemez nitelikte.

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