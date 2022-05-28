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10 dakikada 6 kilo börek yediler!

Türkiye'nin Bursa ilinde  bu yıl 7. düzenlenen ve 3 bin lira ödül belirlenen börek yeme yarışmasında yarışmacılar ödülü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Birincinin 10 dakika içinde 15 metre 60 santim yani 6 kilo börek yediği yarışma heyecanlı anlara sahne oldu.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 20:23
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10 dakikada 6 kilo börek yediler!

Bursa'da faaliyet gösteren bir firma tarafından Görükle'de bu yıl 7'incisi düzenlenen börek yeme yarışması büyük heyecana sahne oldu. Dünyanın bir çok ülkesinden yarışmacılar; en çok böreği yemek için kıyasıya mücadele verdi. 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. Bazı yarışmacılar birinci olmak için yoğun mücadele verdi. Yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara ise 500'er lira hediye çeki verildi. Yarışmada derece alan yarışmacılara ödülleri börek firması sahibi Hasan Acar tarafından verildi.

"1,5 GÜNDÜR HİÇBİR ŞEY YEMİYORDUM"

Derece alabilmek için 1,5 gündür bir şey yemediğini ifade eden birinci Erdem Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1,5 gündür hiçbir şey yemiyordum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım' dedi.

"15 METRE 6 SANDİM BÖREK 6 KİLO YAPAR"

Börek yeme yarışmasının geleneksel hale geldiğini belirten firma sahibi Hasan Acar, "Yarışmayı bu yıl 7'inci kez düzenliyoruz. Yarışmaya dünyanın farklı ülkelerinden 49 kişi katıldı. 10 dakikada 15 metre 60 santim börek yiyen arkadaşımız birinci geldi ve 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. 15 metre 60 santim börek 6 kilo börek yapar, birinci olan arkadaşımı tebrik ediyorum. En uzun börek yeme yarışması bizde. Bu rekoru kimseye bırakmayacağız" şeklinde konuştu

"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR YARIŞMAYA KATILDIM"

Yarışmaya katılan Nijeryalı yarışmacı, "Hayatımda ilk kez böyle bir yarışmaya katıldım. Yarışmada 5 metre börek yiyebildim. Börek yerken çok zorlandım, çok keyifli bir yarışma oldu" diye konuştu.

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